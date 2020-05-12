Amerikalılar için Gaziantep artık güvenli - Son Dakika
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Amerikalılar için Gaziantep artık güvenli

6 saat önce

Amerikalılar için Gaziantep artık güvenli Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ABD'nin Suriye'deki iç karışıklıklar ve terör olayları gibi nedenlerle kırmızı bölge ilan ettiği Gaziantep'in artık Amerikan vatandaşları için güvenli bölge listesine dahil edildiğini müjdeledi.

Amerikalılar için Gaziantep artık güvenli

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ABD'nin Suriye'deki iç karışıklıklar ve terör olayları gibi nedenlerle kırmızı bölge ilan ettiği Gaziantep'in artık Amerikan vatandaşları için güvenli bölge listesine dahil edildiğini müjdeledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ABD Büyükelçisi David M. Satterfıeld ile telekonferans yöntemiyle görüşme yaptı. Şahin, Türkiye'nin özellikle Suriye sınırındaki şehirleri için yapılan seyahat uyarısının sona erdiğini ve bölgeye seyahat kısıtlamasının da kaldırıldığını kaydetti.

Telekonferansta müjdeyi veren ABD Büyükelçisi David M. Satterfıeld, Amerikan vatandaşlarına seslenerek, Türkiye'ye güvenle tatile gidilebileceği söyledi. Kararda Türkiye'nin korona virüs ile mücadelesinin de önemli olduğunu anlatan Büyükelçi Satterfıeld, "Biz Türkiye'nin bütün sınırlarını güvenli hale dönüştürdük. ve gelecek olan Amerikan vatandaşlarımıza Türkiye'deki bütün şehirlerin güvenli olduğunu hiçbir engelin kalmadığını söyledik ve bu pandemi sürecinden sonra Amerika'dan turizm heyetlerini Gaziantep'e getireceğiz" dedi.

"Yeni büyükelçi müjdeyi verdi"

Başkan Şahin ise "Yıllardır büyük bir mücadele verdik. Bu şehrin güvenli olduğunu bu şehrin diğer şehirlerden hiçbir farkı olmadığını, özellikle Fırat kalkanı ile birlikte bölgenin güvenli hale dönüştüğünü ve yurt dışından gelecek olan vatandaş ve turistlerin bu bölge ile ilgili gelirken Amerika'nın kendi vatandaşlarına seyahat uyarısı yaptığı ve bunun bize çok büyük bir zarar verdiğini sürekli anlattık. Yeni bir büyükelçi atandı, onunla da gelir gelmez görüşmelerimizi yaptık. İngiltere'nin Avrupa Birliğinin uyguladığı burayı yeşil bölgeye alma Gaziantep'in güvenli gösterildiği modeli Amerika'nın da yapması gerektiğini söyledik. Büyükelçi bugün telekonferansla bağlantım yapmak istedi ve bize müjdeyi verdi. Dedi ki 'Biz Türkiye'nin bütün sınırlarını güvenli hale dönüştürdük. ve gelecek olan Amerikan vatandaşlarımıza Türkiye'deki bütün şehirlerin güvenli olduğunu hiçbir engelin kalmadığını söyledik ve bu pandemi sürecinden sonra Amerika'dan turizm heyetlerini Gaziantep'e getireceğiz' dedi. Gaziantep ve bölge kültürel turizmin başkenti burada bir mozaik hattı var, bu mozaik hattında büyük antik kentler var. Bütün turistler için bu çok önemli bir hazinedir. Amerikan büyükelçisinin yaptığı açıklamayı şehrimizin bölgemiz açısından önemlidir. Gaziantep'in hem bir üretim hem de kültür ve turizm merkezine, gastronomi merkezi hedefine giderken bunu sağlaması açısından çok önemli buluyorum" şeklinde konuştu.

"Sağlık sistemimiz bunda etkili oldu"

Diğer ülkelerin de benzer kararlar alacağını düşündüğünü belirten Şahin, "Bu bize pandemi sürecinin ne kadar önemli olduğunu, güçlü sağlık sistemimizin dünya ülkelerinin dikkatini çektiğini görüyoruz. Biz Kapadokya'ya gelen Asyalı turistleri buraya çekmek istiyorduk. Onların bize söylediği Amerika'nın seyahat uyarısından dolayı çekinmeleriydi şimdi o da kalktı. Pandemiden sonra inşallah bölgemiz bir çekim merkezine dönüşecek" diye konuştu.

Amerikalılar için Gaziantep artık güvenli

Amerika Birleşik Devletleri, Fatma Şahin, Gaziantep, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 07:47 Kaynak: İHA


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