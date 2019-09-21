Son Dakika Haberleri: Amerikalılar Küresel Liderlik Rolünü Ne kadar Önemsiyor
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Amerikalılar Küresel Liderlik Rolünü Ne kadar Önemsiyor

1 saat önce

ABD'nin bazı dış politika kararları ve bazı tarihi ortaklıklardan çekilmesi Amerikalılar'ın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana sürdürdükleri küresel liderlik rolünden geri adım atmak istedikleri izlenimine yol açıyor.

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ABD'nin bazı dış politika kararları ve bazı tarihi ortaklıklardan çekilmesi Amerikalılar'ın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana sürdürdükleri küresel liderlik rolünden geri adım atmak istedikleri izlenimine yol açıyor. Ancak yeni araştırmaların ortaya koyduklarıysa bu izlenimden farklı

Amerikalılar Küresel Liderlik Rolünü Ne kadar Önemsiyor

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:01 
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