Amerikalılar Küresel Liderlik Rolünü Ne kadar Önemsiyor
1 saat önce
ABD'nin bazı dış politika kararları ve bazı tarihi ortaklıklardan çekilmesi Amerikalılar'ın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana sürdürdükleri küresel liderlik rolünden geri adım atmak istedikleri izlenimine yol açıyor.
ABD'nin bazı dış politika kararları ve bazı tarihi ortaklıklardan çekilmesi Amerikalılar'ın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana sürdürdükleri küresel liderlik rolünden geri adım atmak istedikleri izlenimine yol açıyor. Ancak yeni araştırmaların ortaya koyduklarıysa bu izlenimden farklı
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:01
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