Son Dakika Haberleri: Amerikalılar ve İngilizlerin Mesnevi merakı
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Amerikalılar ve İngilizlerin Mesnevi merakı

1 saat önce

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan mobil Mesnevi uygulaması, dünyanın pek çok ülkesinde ilgi görüyor.

Amerikalılar ve İngilizlerin Mesnevi merakı, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan mobil Mesnevi uygulaması, dünyanın pek çok ülkesinde ilgi görüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi'nin sevgi, barış ve hoşgörüyü temel alan evrensel mesajlarının milyonları etkileyip gönülleri birleştirdiğini söyledi.

Mesnevi'nin 26 dilde basımını yaptıklarını anımsatan Altay, Hazreti Mevlana'nın günümüzü aydınlatan fikirlerinin dünyada daha fazla kişiye ulaşması için "Mobil Mesnevi" uygulaması yaptıklarını dile getirdi.

Altay, uygulamanın Türkçe, İngilizce, İspanyolca, Çince, Fransızca, Kazakça, Özbekçe, Tacikçe, İsveçce, Urduca, Arnavutça ve Arapça dillerinde hizmet verdiğini ifade ederek, bugüne kadar Android ve IOS işletim sisteminden 200 binden fazla kişinin indirdiğini kaydetti.

Uygulama, yurt dışında en çok Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya ve Hollanda'da indirildi.

Mesnevi'nin tamamının yer aldığı uygulamada ney taksimi, okunan bölümleri işaretleme, not alabilme, dipnotlar, içindekiler ve ilgili sayfaya gidilmesine imkan sağlıyor.

Mevlana Müzesi fotoğraflarından oluşan albümün de görülebildiği uygulamada, Mesnevi'deki kısa sözler, SMS veya sosyal medyada paylaşabilme özellikleri bulunuyor.

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Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:42 Kaynak: AA
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