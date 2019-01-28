Son Dakika Haberleri: Amerikalılar Yapay Zekâdan Korku Duyuyor

Amerikalılar Yapay Zekâdan Korku Duyuyor

1 saat önce

Amerikalıların yarısına yakını, yapay zekanın bir gün insanların yerini alabileceği endişesi yaşıyor.

Amerikalılar Yapay Zekâdan Korku Duyuyor, System.String[]
Amerikalıların yarısına yakını, yapay zekanın bir gün insanların yerini alabileceği endişesi yaşıyor.

Oxford Üniversitesi Yapay Zeka Yönetimi Merkezi'nin düzenlediği anket sonuçlarında, ankete katılanların çoğu yapay zekanın gelecekte çok fazla zeki olacağı gerekçesiyle bundan korku duyduklarını söyledi.

Ankete katılanların yüzde 34'ü yapay zekanın insanlığa etkisinin olumsuz olacağını düşünürken yüzde 12'si ise bunun çok olumsuz olacağı yanıtını verdi.

Yüzde 21'lik bir oran yapay zekanın geleceği çok fazla değiştirmeyeceğini düşündüğünü söylerken yüzde 18'i ise yapay zekanın etkileri konusunda bir görüşü olmadığı cevabını verdi.

Veri paylaşımı yapan statista.com sitesinin aktardığı anket sonuçlarında Amerikalıların daha gerçekçi görünen küresel ısınma sorununa karşı bile yapay zekanın gelecekte yaratacağı sonuçların daha korku vereceğini düşündüklerini söyledi.

Amerikalıların yapay zeka konusunda yapılan araştırmalarda en çok güvendikleri platform ise yüzde 50 oran ile üniversitelerde yapılan araştırmalar oldu.

Bunu yüzde 49 ile Amerikan ordusu, yüzde 44 ile Microsoft ve yüzde 41 ile Amazon firması izledi. Bu konuda en az güvenilen şirket ise yüzde 18 ile Facebook oldu. - Yağcı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:35 Kaynak: DHA

Dünya
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