"Amerikalılara zarar veriyorsunuz" diyen Huawei, ABD'ye dava açtı
1 saat önce
Trump'ın yasağı "Amerikalı tüketicilere zarar veriyor" diyen Huawei, ABD hükümetine dava açtı.
Trump
'ın yasağı "Amerikalı tüketicilere zarar veriyor" diyen Huawei
, ABD
hükümetine dava açtı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:45
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