Son Dakika Haberleri: "Amerikalılara zarar veriyorsunuz" diyen Huawei, ABD'ye dava açtı

"Amerikalılara zarar veriyorsunuz" diyen Huawei, ABD'ye dava açtı

1 saat önce

Trump'ın yasağı "Amerikalı tüketicilere zarar veriyor" diyen Huawei, ABD hükümetine dava açtı.

Trump'ın yasağı "Amerikalı tüketicilere zarar veriyor" diyen Huawei, ABD hükümetine dava açtı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:45 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İyilik Yapıp Sırasını Başkasına Verdi, 8 Milyar TL'lik Ödülün Sahibi Oldu Öğrencilerin Doğal Gazda 23 Bin Lira Tasarruf Ettiren Projesi

Digiturk'e Rekabet Soruşturması Uçuş İptalleri ve Rötarlar, AB'ye Pahalıya Mal Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 12:52:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Amerikalılara zarar veriyorsunuz" diyen Huawei, ABD'ye dava açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]