Amerikalıları endişelendiren VİDAR'a Türk kıskacı - Son Dakika

Amerikalıları endişelendiren VİDAR'a Türk kıskacı

20.05.2021 13:17
Amerikalıları endişelendiren VİDAR'a Türk kıskacı, System.String[]

Gaziantepli Müslüm İncedal'ın ürettiği elde taşınabilen hava radar sistemi VİDAR, Havelsan, Aselsan, Emniyet Genel Müdürlüğü le Türk Silahlı Kuvvetlerinin İstihbarat Daireleri tarafından kıskaca alındı.

Gaziantepli Müslüm İncedal'ın ürettiği elde taşınabilen hava radar sistemi VİDAR, Havelsan, Aselsan, Emniyet Genel Müdürlüğü le Türk Silahlı Kuvvetlerinin İstihbarat Daireleri tarafından kıskaca alındı. Amerikalıları endişelendiren buluşla ilgili İncedal iki defa Amerika Hava Kuvvetleri'nin Etik ve Bilim Kurulu'yla görüşmüştü.

Gaziantepli Müslüm İncedal'ın geliştirdiği lazer optik sistemiyle çalışan VİDAR hava radar sistemi Amerika Hava Kuvvetleri'nin ardından Aselsan, Havelsan, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk Silahlı Kuvvetleri İstihbarat Dairelerinin de radarına girdi. Amerika Hava Kuvvetleri'nin Etik ve Bilim Kurulu'nun dikkatini çeken VİDAR'la ilgili İncedal ile iletişim kuran Türk yetkililer VİDAR hakkında bilgi aldı. Ağır, büyük ve araç tarafında taşınabilen hava radar sistemlerinin daha gelişmiş halini elde taşınabilen bir kutu içerisine sığdıran İncedal'ın buluşu sahada operasyon yapan askeri birliğe büyük avantaj sağlıyor. Hava, kara ve denizde kullanılan askeri araçların tamamına monte edilebilen VİDAR, lazer sistemiyle çalıştığı için aldatılamıyor.

Amerikalıların geliştirdiği milyonlarca dolarlık hava taarruz teknolojilerinin arazideki bir düzensiz birlik tarafından artık çok düşük maliyete boşa çıkarılabileceğini ifade eden İncedal, "Bu donanımın Türkiye Cumhuriyetinde faaliyete girmesini ve desteklenmesini bekliyorum" dedi.

"VİDAR tespit, teşhis ve takip yapabiliyor"

Geçtiğimiz günlerde VİDAR'ın haberinin yayınlanmasının ardından Türkiye'de bulunan farklı emniyet ve savunma kuruluşlarının kendisini aradığını paylaşan İncedal, bu görüşmelerin somut süreçlere evrilmesini beklediğini söyledi. Mevcut hava radar sistemlerinin taşınabilir olmadığını, reaksiyon süreçlerinin çok düşük olduğunu belirten İncedal, "VİDAR görüntüleme mantığıyla çalışıyor. Görüntülemeyi aldatmak sadece kamuflajla mümkün olur. Ancak bu da çok zor. Optik lazer gördüğü bir nesneyi asla atlamaz. Radyo frekansı ve RF sistemler aldatılabilir ama lazer aldatılamaz. Şimdiye kadar dünyada düzenli olmayan askeri yapılar için hava radar sistemi üretilmemiş. Örnek verecek olursak VİDAR'ın Afganistan'daki bir kullanımı Amerikalılar için büyük risk oluşturacaktır. Mesela Suriye'deki Türkmen grupları Rusya'nın hava saldırılarına maruz kalıyorlar. Sürekli yer değiştiren bir birliğin arazide mevcut büyük hava radar sistemlerini taşıması mümkün değildir. VİDAR'ı tek bir kişi bile taşıyabiliyor. Havadan gelecek tehditleri tespit, teşhis ve takip edebiliyor" ifadelerini kullandı.

"Milyon dolarlık yatırımlar 500 dolarlık cihazla boşa çıkarılacak"

Testlerde göründüğü gibi 10 kilometre uzaklıkta uçan yolcu uçağının VİDAR tarafından tespit edilmesinin çok güzel bir örnek olduğunu sözlerine ekleyen İncedal, askeri birliklerin 10 kilometre uzaklıktaki bir hava tehdidini tespit ettiği anda 1 dakika bir zaman kazanacaklarını vurguladı. Bir dakikalık bir zaman diliminin askeri anlamda çok büyük bir zaman dilimi olduğunu ifade eden İncedal, "Amerika Hava Kuvvetleri'nin Etik ve Bilim Kuruluyla yaptığım görüşmede Amerika Hava Kuvvetleri'nin test pilotu Jaret Vella'da vardı. O bana "Bir kişi bu donanımı kaç liraya eline alabilir" şeklinde bir soru sordu. Artık hibrit savaşta kullanılan milyonlarca dolarlık hava taarruz teknolojileri arazideki bir birlik tarafından 500 dolara tespit edebilecek bir seviyeye inmiştir. Bu onların yaptığı milyar dolarlık yatırımların etkisinin arazideki birliğe karşı yitirmesine neden olacaktır. VİDAR'ın kullanım alanı çok geniştir" dedi.

"VİDAR şu an bizim askerimizin ihtiyacıdır"

Hatay'da Amanos Dağları'nda teröristlerin geçişlerde paramotor kullandığını söyleyen İncedal, "Paramotorlu geçişleri oradaki istihbarat birimleri tespit edemiyor. İstihbarat birimleri beni oraya test yapabilmek için davet ettiler. VİDAR şu an bizim askerimizin ihtiyacıdır. Arazideki geçici üst bölgelerinde arazide her gün operasyona çıkan timlerin VİDAR'a ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de üretilen hava radar sistemleri tespit var takip çok az ama teşhis hiç yok. Teşhisle ilgili devletin askeri kademelerinden talep geldi. Bana "Senin sistemin teşhis yapıyor mu" diye sordular. VİDAR hem teşhis hem takip hem de tespit yapabiliyor. Test görüntülerinde görüldüğü gibi insansız hava aracı'nın (İHA) 2,5 boyutlu görüntüyle teşhisi sağlandı. Hava taarruzunda kullanılan bir stinger füzesi 650 bin TL'dir. Bugün basit bir markanın 500 dolarlık iha'sına bu füzeyi attığınız zaman bu pek anlamlı bir hareket olmuyor. Ancak bomba yüklü, hacim olarak büyük bir tehdit geliyorsa o zaman her türlü hava saldırısını yapabilirsiniz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Amerikalıları endişelendiren VİDAR'a Türk kıskacı
Amerikalıları endişelendiren VİDAR'a Türk kıskacı
Amerikalıları endişelendiren VİDAR'a Türk kıskacı
Amerikalıları endişelendiren VİDAR'a Türk kıskacı
Amerikalıları endişelendiren VİDAR'a Türk kıskacı
Amerikalıları endişelendiren VİDAR'a Türk kıskacı
Amerikalıları endişelendiren VİDAR'a Türk kıskacı

Amerika Birleşik Devletleri, Havelsan, Aselsan, Türk, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Amerikalıları endişelendiren VİDAR'a Türk kıskacı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kanarya, Samatta'dan kurtulmak için sonu zararlı bitecek bir formülü uygulayacak Kanarya, Samatta'dan kurtulmak için sonu zararlı bitecek bir formülü uygulayacak Son Dakika: Salgın tedbirlerini yerden yere vuran Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut geçici olarak görevden uzaklaştırıldı Son Dakika: Salgın tedbirlerini yerden yere vuran Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut geçici olarak görevden uzaklaştırıldı Sedat Peker masayı yumruklayınca düşen yüzüğüyle mesaj verdi: Teşkilat-ı Mahsusa'nın sembolü yere düşmez Sedat Peker masayı yumruklayınca düşen yüzüğüyle mesaj verdi: Teşkilat-ı Mahsusa'nın sembolü yere düşmez Belçika'yı terör paniği ayağa kaldırdı: Aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti! Belçika'yı terör paniği ayağa kaldırdı: Aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti! Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki Ukraynalı sevgilisi, dün geceki paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki Ukraynalı sevgilisi, dün geceki paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti Teklifini kabul etmeyince kurşun yağdırdı! Arife öğretmen platonik aşkın kurbanı oldu Teklifini kabul etmeyince kurşun yağdırdı! Arife öğretmen platonik aşkın kurbanı oldu Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta vergi arttı; benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam geldi Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta vergi arttı; benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam geldi Sedat Peker 6. videoyu yayınladı! Hedefinde yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu var Sedat Peker 6. videoyu yayınladı! Hedefinde yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu var

Son Dakika Haberleri
11:53 Belçika'yı terör paniği ayağa kaldırdı: Aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti!
11:09 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kuzey Marmara Otoyolu'nu hizmete açacak
11:08 Abdurrrahim Albayrak, Galatasaray seçimlerinde 'Bende varım' diyor!
11:02 Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı
10:53 Kaptan Arda Turan'dan Fatih Terim'e: Sevince böyle bakarsın
10:48 Kripto parada dev çöküş: Bir haftada yüzde 50'ye ulaştı!
17:43 Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı
17:38 Kripto para borsası Binance, bazı işlemleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu
17:28 Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi
17:06 Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı
Gaziantep'le masaya oturan Erol Bulut'un istediği maaş dudak uçuklattı Gaziantep'le masaya oturan Erol Bulut'un istediği maaş dudak uçuklattı         
13:20
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener hakkında 250 bin liralık tazminat davası açtı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener hakkında 250 bin liralık tazminat davası açtı         
12:41
Bakan Karaismailoğlu'ndan geçiş ücretlerinde yapılan fiyat artışı açıklaması: Zam değil güncelleme Bakan Karaismailoğlu'ndan geçiş ücretlerinde yapılan fiyat artışı açıklaması: Zam değil güncelleme         
12:12
20 futbolcusu korona olan ve kalecisiz kalan River Plate, çıktığı maçı kazanarak tarihe geçti 20 futbolcusu korona olan ve kalecisiz kalan River Plate, çıktığı maçı kazanarak tarihe geçti         
11:58
Peker'in Hürriyet gazetesi itirafından sonra Peker'in Hürriyet gazetesi itirafından sonra "Çok rahatladım" diyen AK Partili Boynukalın, paylaşımını sildi         
11:43
Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı         
11:03
Bahis sitelerine parasını kaptıran genç kadın, bir darbe de sevgilisinden yedi! Her denilene inanınca binlerce lirasından oldu Bahis sitelerine parasını kaptıran genç kadın, bir darbe de sevgilisinden yedi! Her denilene inanınca binlerce lirasından oldu         
10:09
Faslı turist kadın Taksim Meydanı'nda soyunarak çırılçıplak dolaştı Faslı turist kadın Taksim Meydanı'nda soyunarak çırılçıplak dolaştı         
09:23
Sedat Peker'in kaçtığı BAE'yle ilgili skandal gerçeği Bakan Soylu açıkladı: 15 Temmuz'un faillerini saklıyorlar Sedat Peker'in kaçtığı BAE'yle ilgili skandal gerçeği Bakan Soylu açıkladı: 15 Temmuz'un faillerini saklıyorlar         
23:27
Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı         
22:57
Yasak aşk ölüm getirdi! Aldattığı eşinin kendisini bastığını zannedince canından oldu Yasak aşk ölüm getirdi! Aldattığı eşinin kendisini bastığını zannedince canından oldu         
22:49
Kızını vahşice öldüren annenin ifadeleri kan dondurdu: Boğarken avuç içlerini öptüm Kızını vahşice öldüren annenin ifadeleri kan dondurdu: Boğarken avuç içlerini öptüm         
19:24
Süper mini elbisesiyle ayna pozu veren Demet Özdemir'in paylaşımına övgüler yağdı Süper mini elbisesiyle ayna pozu veren Demet Özdemir'in paylaşımına övgüler yağdı         
19:03
Şarkıcı Oğuz Yılmaz, 53 yaşında hayatını kaybetti Şarkıcı Oğuz Yılmaz, 53 yaşında hayatını kaybetti         
18:59
Kızını taciz eden kişiyi öldürmüştü! Baba, tahliye edildi Kızını taciz eden kişiyi öldürmüştü! Baba, tahliye edildi         
17:21
5 yıldızlı diye 20 bin TL ödeme yaptıkları otele gidince hayatlarının şaşkınlığını yaşadılar 5 yıldızlı diye 20 bin TL ödeme yaptıkları otele gidince hayatlarının şaşkınlığını yaşadılar         
16:23
4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı: Ortada bir suç veya suçlu yok 4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı: Ortada bir suç veya suçlu yok         
16:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2021 13:27:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Amerikalıları endişelendiren VİDAR'a Türk kıskacı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement