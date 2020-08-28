Amerikalıların kişisel gelir ve harcamaları temmuzda beklentiyi aştı

ABD'de kişisel gelirler temmuzda piyasa beklentilerinin aksine aylık yüzde 0,4 artarken, kişisel tüketim harcamaları yüzde 1,9 ile beklentilerin üzerinde bir yükseliş gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede kişisel gelirler temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı.

Haziranda yüzde 1'lik azalış kaydeden veriye ilişkin piyasa beklentisi, temmuzda da yüzde 0,2 azalması yönündeydi.

Amerikalıların kişisel tüketim harcamaları da temmuzda aylık yüzde 1,9'luk artış kaydetti.

Ekonomik normalleşmenin etkisiyle haziranda yüzde 6,2 oranında artan kişisel tüketim harcamalarının, temmuzda yüzde 1,5 oranında artması bekleniyordu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve buna karşı alınan önlemler, temmuz ayında da kişisel gelir ve tüketim harcamaları üzerindeki etkisini sürdürdü. Söz konusu dönemde hükumetin sağladığı destek ödemeleri mayıs ayına kıyasla daha düşük seviyelerde devam ederken, "evde kal" çağrıları ülkenin çoğu bölgesinde kısmen kaldırıldı.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise temmuzda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 1 arttı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de temmuzda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 1,3 yükseldi.

Gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki aylık değişim, piyasa beklentisinin altında kalırken, yıllık değişim beklentinin biraz üzerinde bir seyir izledi. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin bu dönemde aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 1,2 artması bekleniyordu.