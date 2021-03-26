Amerikalıların kişisel gelir ve harcamaları şubatta azaldı

ABD'de kişisel gelirler şubatta aylık yüzde 7,1 azalırken, kişisel tüketim harcamaları yüzde 1 düştü.

ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede kişisel gelirler şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 7,1'lik azalış kaydetti.

Piyasa beklentilerinden az düşüş gösteren kişisel gelirlerin, bu dönemde yüzde 7,3 azalması öngörülüyordu. Kişisel gelirler ocakta yüzde 10,1 artmıştı.

Harcamalar beklenenden fazla azaldı

Amerikalıların kişisel tüketim harcamaları ise şubatta aylık yüzde 1 azaldı. Beklenenden fazla düşüş kaydeden kişisel tüketim harcamalarının yüzde 0,7 azalması tahmin ediliyordu.

Nisan 2020'den bu yanan kaydedilen en büyük düşüşü gösteren kişisel tüketim harcamaları, ocak ayında yüzde 3,4 artmıştı. Bu dönemde harcamalardaki düşüşte soğuk havalar ve sağlanan ekonomik yardımların etkisinin geçmesi etkili oldu.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise geçen ay aylık bazda yüzde 0,2 artarken, yıllık yüzde 1,6 yükseldi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de şubatta aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 1,4 arttı.

Gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki aylık bazda piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izlerken, yıllık değişim beklentilerin biraz altında kaldı. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin bu dönemde yıllık yüzde 1,5 artması bekleniyordu.