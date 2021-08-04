Amerikalıların toplum içinde Kovid-19'dan korunabileceklerine olan inancı azaldı - Son Dakika

NEW ABD'de yapılan yeni bir araştırma, Amerikalıların toplumsal alanlarda yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) kendilerini koruyabileceklerine olan inançlarının zayıfladığını ortaya koydu.

Küresel araştırma şirketi Gallup'un anketine göre, virüsün Delta varyantı dünya çapında yayıldıkça Amerikalıların kendilerini Kovid-19'a karşı koruyabileceklerine olan inancının azaldığı tespit edildi.

Ankete katılan Amerikalılar, mayıs ayında yüzde 51'i Kovid-19'a karşı korunabilme konusunda kendisine "çok güvendiğini" ifade ederken temmuz sonunda bu oran yüzde 38'e düştü.

Gallup'un anketinde, Amerikalıların yaklaşık 3'te 2'si (yüzde 31) Kovid-19 varyantlarının hızla yayılması konusunda "çok endişeli" olduklarını, yüzde 33'ü ise "orta derecede" endişe duyduklarını ifade etti.

Aşı olanlar daha endişeli

Bununla birlikte, aşılanmış ve yakında aşı olacak yetişkinler arasında virüsün yeni varyantının yayılma endişesinin, aşılanmamış olanlara göre önemli ölçüde yüksek olduğu gözlendi.

Ankete katılan tam aşılı yetişkinlerin yüzde 78'i ve aşı olmayı planlayanların yüzde 77'si, varyantların yayılmasından "çok" veya "orta derecede" endişe duyduklarını söyledi.

Aşılanmamış yetişkinlerin ise yüzde 81'i, aynı soruya "çok endişeli değilim" veya "hiç endişeli değilim" cevabını verdi. Bu grubun sadece yüzde 19'u "çok" veya "biraz endişeli" olduklarını belirtti.

Ayrıca ankete katılan Amerikalılar, Kovid-19 aşısının virüsün varyantlarına karşı etkinliği konusunda endişe duyduklarını dile getirirken yüzde 29'luk kesim aşı konusunda "çok fazla emin değilim" veya "hiç emin değilim" şeklinde görüş bildirdi.

Sorulara verilen cevaplarda yetişkinlerin sadece yüzde 14'ü aşıya "çok güveniyorum", yüzde 57'si ise "biraz güveniyorum" cevabını verdi.