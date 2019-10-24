Son Dakika Haberleri: Amerikalıların üçte ikisi ülkelerinin iç savaşın eşiğinde olduğunu düşünüyor
Son Dakika Güncel Amerikalıların üçte ikisi ülkelerinin iç savaşın eşiğinde olduğunu düşünüyor

Amerikalıların üçte ikisi ülkelerinin iç savaşın eşiğinde olduğunu düşünüyor

4 dakika önce

Bir kamuoyu araştırmasına göre, Amerikan halkının üçte ikisi ülkenin iç savaşa sürüklendiğini düşünüyor.

Amerikalıların üçte ikisi ülkelerinin iç savaşın eşiğinde olduğunu düşünüyor, System.String[]

Bir kamuoyu araştırmasına göre, Amerikan halkının üçte ikisi ülkenin iç savaşa sürüklendiğini düşünüyor.

Georgetown Siyaset ve Kamu Hizmeti Enstitüsü, 6-10 Ekim'de bin kayıtlı seçmenle ülkenin geleceğine ilişkin beklentileri üzerine yaptığı anketin sonucunu yayımladı.

Ülkede olası bir iç savaş ihtimalinin sorulduğu ankette, katılımcıların yüzde 67'sinin "ABD'nin iç savaşın eşiğinde olduğu" yönünde görüş bildirdiği belirtildi.

Ankette, Amerikalıların büyük çoğunluğunun ülke genelinde siyasi, etnik ve sınıf ayrılıklarının daha da derinleştiği görüşüne sahip.

Katılımcıların yüzde 90'ının "kaba ve rencide edici" olarak tanımladığı siyasetçileri, siyasi ayrışmanın sebebi olarak gördüğü ancak bunların isimleri konusunda ayrıştığı ifade edildi.

Cumhuriyetçi parti seçmenlerinin, Demokrat siyasetçilerin yanı sıra sosyal medya, ulusal gazeteler, CNN ve MSNBC gibi televizyon kanallarını siyasi ayrışmanın sorumlusu olarak gösterirken, Demokrat Parti seçmenleri ise, ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi siyasetçiler ve Fox News'i suçladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Siyaset, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:00 Kaynak: AA
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