Amerikalıların yaklaşık yarısı enerji maliyetleri konusunda ciddi endişe duyuyor - Son Dakika
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Amerikalıların yaklaşık yarısı enerji maliyetleri konusunda ciddi endişe duyuyor

30.03.2022 17:31
Amerikalıların yaklaşık yarısı enerji maliyetleri konusunda ciddi endişe duyuyor

NEW ABD'de yapılan anket, geçen seneye kıyasla enerji maliyeti ve mevcudiyeti konusunda halkın yarısına yakınında endişelerin önemli ölçüde arttığını ortaya koydu.

NEW ABD'de yapılan anket, geçen seneye kıyasla enerji maliyeti ve mevcudiyeti konusunda halkın yarısına yakınında endişelerin önemli ölçüde arttığını ortaya koydu.

Gallup araştırma şirketi tarafından yapılan ankette, Amerikalıların yüzde 47'si, enerji maliyetleri ve bulunabilirliği konusunda "büyük endişeleri" olduğunu belirtirken, yüzde 30'u "makul miktarda endişe" duyduğunu, yüzde 17'si "çok az" ve yüzde 5'i de "hiç endişe etmediğini" söyledi.

Geçen yıl aynı sorular üzerinde yapılan ankette ise "büyük endişe" duyanların oranının yüzde 37 olduğu, 2020'deki anketlerde ise bu oranın yüzde 22'lerde bulunduğuna dikkat çekildi.

ABD nüfusunu temsilen 1017 yetişkinin katıldığı anket 1-18 Mart arasında gerçekleştirildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amerikalıların yaklaşık yarısı enerji maliyetleri konusunda ciddi endişe duyuyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Amerikalıların yaklaşık yarısı enerji maliyetleri konusunda ciddi endişe duyuyor - Son Dakika
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