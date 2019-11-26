Amerikalıların yarısından fazlası haberleri en az güvendiği sosyal medyadan izliyor

NEW ABD'de yapılan bir ankette, halkın yüzde 54'ünün hükümetle ilgili günlük haberleri sosyal medyadan aldığı ancak sadece yüzde 11'inin sosyal medyaya güvendiği ortaya çıktı.

Associated Press-NORC Kamuoyu Araştırma Merkezi ile USAFacts'in ortak düzenlediği ankette, Amerikalılara haber kaynakları ve güvenilirliği soruldu.

Hükümetle ilgili haberleri hangi yolla aldığı sorusu yöneltilen bin 32 anket katılımcının yüzde 54'ü sosyal medyadan, yüzde 52'si yerel televizyon kanallarından, yüzde 50'si ulusal kanallardan, yüzde 47'si kablolu televizyonlardan, yüzde 34'ü halk radyo-televizyonundan (NPR-PBS) ve yüzde 23'ü de yerel gazetelerden "günde en az bir veya birkaç defa" takip ettiği yanıtını verdi.

Ankete göre, ulusal gazeteler ise yüzde 19 ile Amerikalıların günlük olarak takip ettiği haber kaynaklarının en sonunda yer aldı.

- Sosyal medya en az güvenilir haber kaynağı

Kaynakların verdiği bilgiye ne kadar güvenildiğine yönelik anket sorusuna karşılık ise sosyal medya için katılımcıların sadece yüzde 11'i güvendiğini ve yüzde 24'ü orta derecede güvendiğini belirtirken, yüzde 64'ü çok az güvendiğini veya hiç güvenmediğini ifade etti.

Ankette, NPR, PBS gibi radyo ve televizyonlar yüzde 31 ile en fazla güvenilen haber kaynağı olurken, onu yüzde 27 ile yerel televizyonlar izledi.

Ulusal gazeteler ise sosyal medyadan sonra yüzde 19 ile ikinci en az güvenilir haber kaynağı oldu.

- "İnsanların güvenilir kaynaklara nasıl ulaşabileceği konusunda kafası karışık"

Anketi değerlendiren Northwestern Üniversitesi medya araştırmaları öğretim üyesi Stephanie Edgerley, sosyal medyadaki yanlış bilgilendirmeler konusundaki farkındalığın son yıllarda arttığını ancak insanların güvenilir kaynaklara nasıl ulaşabileceği konusunda ise kafalarının karışık olduğunu söyledi.

Edgerley, "İnsanları daha iyi kaynaklara yönlendirmeden bilinçlendirmek, endişelendirmek ve korkutmak gerçekten tehlikeli. Şu anda gözlemlediğimiz, insanlar internette sahte haber ve dezenformasyonun olduğunu öğrendiler fakat güvenebilecekleri bilgi için nereye başvuracaklarını bilmiyorlar." yorumunu yaptı.

15-28 Ekim'de yapılan ankette, rastgele seçilen katılımcılara internet ve telefon üzerinden sorular sorulduğu ve anketin hata payının yüzde 4,2 olduğu kaydedildi.