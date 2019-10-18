Son Dakika Haberleri: Amerikalıların yüzde 54'ü Trump'ın görevden alınması soruşturmasını doğru buluyor
Son Dakika Dünya Amerikalıların yüzde 54'ü Trump'ın görevden alınması soruşturmasını doğru buluyor

Amerikalıların yüzde 54'ü Trump'ın görevden alınması soruşturmasını doğru buluyor

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yayınlanan yeni bir ankete göre halkın yüzde 54’ü Başkan Donald Trump hakkında azil soruşturmasının başlatılmasını doğru bulduğunu ortaya koydu

Amerikalıların yüzde 54'ü Trump'ın görevden alınması soruşturmasını doğru buluyor, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yayınlanan yeni bir ankete göre halkın yüzde 54'ü Başkan Donald Trump hakkında azil soruşturmasının başlatılmasını doğru bulduğunu ortaya koydu.


Pew Research Center'ın yaptığı ankete göre Amerikalıların yüzde 54'ü Demokratların Trump hakkında başlattığı azil sürecini desteklerken, ankete katılanların yüzde 44'ü buna karşı çıkıyor.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 06:42 
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