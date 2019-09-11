Son Dakika Haberleri: Amerikan askeri heyetinden Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'ne ziyaret
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Amerikan askeri heyetinden Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'ne ziyaret

59 dakika önce

Güvenli Bölge'ye yönelik çalışmalar için Türkiye'de bulunan ABD'li heyetin, Şanlıurfa'daki Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret ettiği bildirildi.

Amerikan askeri heyetinden Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'ne ziyaret, System.String[]

Güvenli Bölge'ye yönelik çalışmalar için Türkiye'de bulunan ABD'li heyetin, Şanlıurfa'daki Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret ettiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda tesisi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Türkiye'de bulunan ABD askeri heyeti, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri, Şanlıurfa, Türkiye, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 06:22 Kaynak: AA
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