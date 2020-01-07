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Amerikan askerlerinin Irak'tan çekileceğine dair mektuba ABD'den yalanlama
6 saat önce
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Irak Görev Gücü Komutanı imzasıyla sosyal medyaya sızan ve Amerikan askerlerinin Irak'tan çekileceğini bildiren mektubu yalanladı.
ABD Irak Görev Gücü Komutanı'nın Irak hükümetine bir mektup yazarak, IŞİD'le mücadele koalisyonu askerlerinin Irak Parlamentosu ve Başbakanlığının talebi üzerine ülkeden çekileceğini bildirdiği iddiası ABD Savunma Bakanı Mark Esper tarafından kesin bir dille yalanlandı.
Esper basın mensuplarına "Irak'tan çekileceğimize dair bir karar yok" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:15
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