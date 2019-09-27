Amerikan basını: Beyaz Saray Ukrayna görüşmesini gizlemeye çalıştı

Başkan Trump'ın görevini kötüye kullandığı iddialarına neden olan Selenski görüşmesini ortaya çıkaran istihbarat görevlisi Beyaz Saray'ı görüşme ile ilgili tüm kayıtları gizlemeye çalışmakla suçladı.ABD Başkanı Trump'ın görevini kötüye kullandığı iddialarına neden olan Selenski görüşmesini ortaya çıkaran istihbarat görevlisi Beyaz Saray'ı görüşme ile ilgili tüm kayıtları gizlemeye çalışmakla suçladı.



ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nin Başkan Trump'ın azil süreci soruşturmasına dayanak teşkil eden istihbarat görevlisinin yaptığı şikayetin gizliliğini kaldırmasıyla yeni iddialar gündeme geldi.



ABD Başkanı Donald Trump'ın azledilme süreciyle ilgili soruşturmanın odak noktası olan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Selenski ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini ortaya çıkaran istihbarat görevlisi Beyaz Saray'ı görüşme ile ilgili tüm kayıtları gizlemeye çalışmakla suçladı.



New York Times gazetesi, yaptığı şikayetle Trump hakkında azil süreci başlamasına neden olan istihbarat görevlisinin önce Beyaz Saray'da çalışmış olan bir CIA görevlisi olduğunu yazdı.



Görevi kötüye kullandığı iddiası



Kimliği gizli tutulan istihbarat görevlisine göre Başkan Trump 2020 başkanlık yarışına müdahale etmesi için yabancı bir ülkeden ricada bulunmak için bulunduğu konumu kullandı.



Raporda ishitbarat görevlisi Trump'ın bu görüşmesine dair, "ciddi bir sorun, görevi kötüye kullanma, hukukun veya başkanlık kararının ihlali" ifadelerini kullandı ve "acil endişe" yaratan bir durum olduğunu belirtti.



Görevli, Trump ve Selenski görüşmesine atıfla, "Başkan'ın en büyük rakiplerinden birini araştırması için yabancı bir ülkeye seçimlere müdahale etmesi için baskı yaptığı" belirtildi.



Raporda istihbarat görevlisi olayların doğrudan tanığı olmadığını ancak bilgiyi rutin "birimler arası" görüşmelerde yetkililerden aldığını söyledi.



Görevli Beyaz Saray yetkililerinin kendisine görüşmenin içeriğinden rahatsızlık duyduklarını söylediğini, Beyaz Saray'daki hukukçuların da kendi aralarında "Başkan'ın kişisel kazanç için görevini kötüye kullandığına tanık oldukları" ihtimalini konuştuklarını aktardı.



Görüşme kaydının gizlenmesi



İstihbarat görevlisi görüştüğü birkaç yetkilinin kendisine Beyaz Saray'daki üst düzey yetkililerin görüşme kayıtlarını kilit altına almak için devreye girdiğini söylediğini aktardı.



Beyaz Saray yetkilileri istihbarat görevlisine "Beyaz Saray hukukçularının yönlendirmesiyle" bilgisayar sisteminde bulunan görüşme ile ilgili elektronik kayıtları çıkardıklarını söylediğini belirtti.



Los Angeles Times da konuyla ilgili haberinde Başkan Trump'ın şikayeti yapan istihbarat görevlisine bilgileri kimin verdiğini öğrenmeyi istediğini yazdı. Gazeteye göre Trump istihbarat görevlisine bilgi veren kişiyi "casus gibi" diye tanımlıyor ve ABD'de geçmişte casusların infaz edilmesine gönderme yaparak şu ifadeyi kullanıyor: "Eski günlerde, daha akıllıyken ne yapıyorduk biliyor musunuz? Casuslar ve ihanete şimdikinden daha farklı davranıyorduk."



Azil süreci başladı Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi Çarşamba günü başkanlık gücünü kullanarak 2020 için en güçlü başkan aday adayı Joe Biden'ı alt etmek ve tekrar seçilmek için yabancı bir devletten yardım aldığı iddiaları nedeniyle Trump'ın görevden azledilmesi için resmi soruşturma başlattıklarını açıklamıştı.



Ukrayna devlet başkanından rakibi Joe Biden'ın oğlunu soruşturmasını isteyen Trump'ı kimliği gizli tutulan bir istihbarat yetkilisinin şikayet ettiği bildirilmiş, söz konusu istihbarat yetkilisinin İstihbarat Komitesi'ne anlattıkları, Senato ve Temsilciler Meclisi İstihbarat Komiteleri ile paylaşılmıştı.



Şikayeti inceleyen hem Demokrat hem de Cumhuriyetçiler'den içeriğin kamuoyuna açıklanması talebi gelmişti.



