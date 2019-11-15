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Amerikan basını: Erdoğan'ın izlettiği video 'ikna edici' değildi
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD ziyareti sırasında Başkan Donald Trump ve senatörlere izlettiği videoyle ilgili olarak, " Trump'ın videodan etkilendi" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD ziyareti sırasında Başkan Donald Trump ve senatörlere izlettiği video ilgili olarak "Bu videoyu izledikten sonraki tavırlarında, bana göre en önemli hava Sayın Başkan'da oldu. O bayağı etkilendi." dedi.
Gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Bu videoyu izledikten sonraki tavırlarında, bana göre en önemli hava Sayın Başkan'da oldu. O bayağı etkilendi. Diğerleri de zaten Abdi Şahin olayına farklı baktıkları için onu hala sahiplenmeye çalışıyorlar ve en önemlisi de olaya hala "Türkiye Kürtlere karşıymış" gibi bakıyorlar. Benim parlamentomda 50 tane Kürt milletvekilim var. Olaya bir de buradan bakın" şeklinde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:46
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