Amerikan basını Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını görmezden geldi - Son Dakika

Amerikan basını Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını görmezden geldi

17.10.2020 17:29
Amerikan basını Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını görmezden geldi, System.String[]

Amerikan basını, Ermenistan'ın Azerbaycan'a düzenlediği ve sivillerin ölümüne yol açan füze saldırılarını görmezden geldi.

Amerikan basını, Ermenistan'ın Azerbaycan'a düzenlediği ve sivillerin ölümüne yol açan füze saldırılarını görmezden geldi.

ABD'de "ana akım basın" olarak nitelendirilen medya, Ermenistan'ın dün gece Gence'ye düzenlediği balistik füze saldırısında aralarında çocukların da olduğu birçok sivilin yaşamını yitirmesini manşetlerine taşımadı.

New York Times, Wall Street Journal ve CNN gibi basın kuruluşları, saldırıya dair ne ana sayfalarında ne de dünya sayfalarında herhangi bir habere yer vermedi.

Öte yandan, Washington Post ise sadece Associated Press (AP) haber ajansının saldırıya ilişkin geçtiği haberi "Avrupa haberleri" bölümünde paylaşmakla yetindi.

AP ve Reuters haberleri "Ermenistan ve Azerbaycan birbirini suçluyor" minvalinde verdi

Bu arada, ülkenin önemli haber ajanslarından AP, saldırıya ilişkin servis ettiği haberinde doğrudan Ermenistan'ı suçlamaktan kaçındı.

AP, konuya ilişkin haberinin giriş cümlesinde, "Azerbaycan, Ermenistan'ı ikinci büyük kentini balistik füzeyle vurmakla suçladı." ifadesini kullandı.

Haberde, Azerbaycan tarafının açıklamalarından önce Ermenistan Savunma Bakanlığının saldırıları inkar ettiği açıklamanın verilmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Reuters ise haberinde, "Azerbaycan ve Ermenistan birbirini ateşkes ihlali ve bombalama ile suçluyor" başlığını kullandı.

Azerbaycan, 27 Eylül'de operasyon başlatmıştı

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine 27 Eylül'de karşı saldırı başlatmıştı.

Mevzilerini kaybeden Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine top ve füzelerle saldırısını sürdürmüştü.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'dan itibaren geçerli olmak üzere, Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "ateşkes" kararı almıştı.

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

15 Ekim'de de Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere yönelik düzenlenen saldırıda, 4 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.

Gence'ye cumayı cumartesiye bağlayan gece füzelerle bir saldırı daha düzenlemiş, 13 sivil yaşamını yitirmiş, 50'nin üzerinde sivil yaralı olarak enkaz altından çıkartılmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Ermenistan, Azerbaycan, Sivil, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amerikan basını Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını görmezden geldi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni keşif sonrası doğal gazda indirim sinyali Son Dakika: Erdoğan, milyonların merakla beklediği müjdeyi verdi: 85 milyar metreküp daha gaz bulduk İş görüşmesine giden genç, şirket müdürünü bıçaklayarak öldürdü 'Sakin şehir' ünvanlı Şavşat'ta koronavirüs vaka sayısı bitme noktasına geldi Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi! Ailenin bebeklerine vedası herkesi duygulandırdı Esendere Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu etkisi bulunan kaktüs bitkileri ele geçirildi Bakan Soylu, bir dönem terör nedeniyle girilemeyen bölgede kahve ve semaver çayı içti Boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının katil zanlısı, inşaat işçisi çıktı
Rangers, derbide Celtic'i 2-0 mağlup etti Rangers, derbide Celtic'i 2-0 mağlup etti         
17:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Fatih gemisinin rezerv keşfi dolayısıyla sancak hediye edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Fatih gemisinin rezerv keşfi dolayısıyla sancak hediye edildi         
17:14
TMSF'nin ihalesiz olarak verdiği işi yapamayan şirket, devletten 45 milyon lira tazminat aldı TMSF'nin ihalesiz olarak verdiği işi yapamayan şirket, devletten 45 milyon lira tazminat aldı         
16:08
İnşaat işçisi aileye pompalıyla saldırdılar! Dehşet anları anbean kamerada İnşaat işçisi aileye pompalıyla saldırdılar! Dehşet anları anbean kamerada         
14:29
Aliyev Aliyev "Sahada cevap vereceğiz" demişti! Ermenistan birlikleri SİHA'larla bir bir böyle yok edildi         
13:48
Adolf Hitler'in barı 250 bin dolara alıcı bekliyor Adolf Hitler'in barı 250 bin dolara alıcı bekliyor         
12:42
Poz vermek için merdivene oturan model, maymunun tacizine uğradı Poz vermek için merdivene oturan model, maymunun tacizine uğradı         
12:00
Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü         
11:17
Gucci'nin 1300 TL'lik yırtık çorap satması Twitter'da alay konusu oldu Gucci'nin 1300 TL'lik yırtık çorap satması Twitter'da alay konusu oldu         
10:51
Azerbaycan, Gence'nin intikamını böyle aldı! Ermenistan güçlerinin SİHA'larla vurulduğu anlar kamerada Azerbaycan, Gence'nin intikamını böyle aldı! Ermenistan güçlerinin SİHA'larla vurulduğu anlar kamerada         
10:44
Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı         
10:05
Şehrin merkezindeki boş arazide, çocuklara aldırmadan uyuşturucu kullanan bağımlılar görenlere 'pes' dedirtiyor Şehrin merkezindeki boş arazide, çocuklara aldırmadan uyuşturucu kullanan bağımlılar görenlere 'pes' dedirtiyor         
08:54
Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak yağış geliyor Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak yağış geliyor         
08:41
Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı         
08:07
AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak         
21:30
Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
19:36
Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2020 17:49:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Amerikan basını Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını görmezden geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei