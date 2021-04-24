Amerikan basını ve Reuters: Biden ilk telefon görüşmesinde Erdoğan'a "Ermeni soykırımını tanımayı düşündüğünü" söyledi - Son Dakika
BBC

Amerikan basını ve Reuters: Biden ilk telefon görüşmesinde Erdoğan'a "Ermeni soykırımını tanımayı düşündüğünü" söyledi

24.04.2021 08:11
Amerikan basını ve Reuters: Biden ilk telefon görüşmesinde Erdoğan'a

20 Ocak'ta ABD Başkanlık koltuğuna oturan Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilk görüşmesinde "1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak tanımayı düşündüğünü" söyledi.

20 Ocak 2021'de 78 yaşında iken Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. başkanı olarak göreve başlayan Joe Biden, göreve geldikten 3 ay sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmede ise 'soykırım' konusunun gündeme gelip gelmeyeceği merakla bekleniyordu.Ancak ne Washington'dan ne de Ankara'dan yapılan yazılı açıklamalarda buna dair bir detay yer aldı.

AYRINTILAR SIZDIRILDI

Bir süre sonra Amerikan medyasına, Amerikan tarafından görüşmeye ilişkin ayrıntılar sızdırıldı. Buna göre Biden, Erdoğan'a, 1915 olaylarını "Ermeni soykırımı" olarak tanıyacağını söyledi.

Haberi ilk duyuranlardan Bloomberg, "Görüşmeye yakın bir kaynağa göre Başkan Biden, Cuma günü Türk mevkidaşı Erdoğan'a, Osmanlı Devleti tarafından 1915'te Ermenilerin katledilmesini soykırım olarak tanımayı planladığını söyledi" ifadeleriyle haberi paylaştı.

"TELEFON GÖRÜŞMESİ GERGİN GEÇTİ"

CNN ise "görüşmeye yakın bir kaynağa" dayandırdığı haberinde telefon görüşmesinin "gergin geçtiğini" belirtti. Reuters haberinde, telefon görüşmesine yakın bir Amerikalı kaynağın ifadelerine yer verildi. Habere göre, kaynak, "Biden, Erdoğan'a 1915'te Ermenilerin Osmanlı Devleti tarafından katledilmesini soykırım olarak tanıma niyetini söyledi" dedi. Reuters, Biden'ın 24 Nisan'da 1915 anması için yayımlayacağı mesajda "soykırım" ifadesini kullanacağını da yazdı.

"İSİMSİZ BİR YETKİLİ BİLGİ VERDİ"

Telefon görüşmesinden bir gün önce Reuters haber ajansı ile ABD'nin önde gelen medya organlarından Wall Street Journal, New York Times ve Washington Post gazeteleri; isimsiz şekilde kendilerine bilgi veren bir Amerikalı yetkiliye dayandırdıkları haberlerinde, Biden'ın 1915 olaylarının anma günü olan 24 Nisan'da yapacağı açıklamada "soykırım" ifadesini kullanabileceğini duyurdu.

İLK AÇIKLAMA BEYAZ SARAY'DAN

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada "Başkan Joseph Biden bugün Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü; daha fazla alanda iş birliği yapılması ve mevcut anlaşmazlıkların etkili bir şekilde yönetilmesi kapsamında yapıcı bir ikili ilişkiye verdiği önemi ifade etmiştir." denildi.

SEMBOLİK ÖNEMİ VAR

Ankara'dan yapılan açıklamada da liderlerin NATO zirvesi marjında ilk ikili görüşmelerini yapacağı belirtildi. Beyaz Saray'daki yönetim değişiminin ardından iki ülke Dışişleri Bakanları, Antony Blinken ve Mevlüt Çavuşoğlu da ilk görüşmelerini Brüksel'de 24 Mart'taki NATO toplantısı marjında gerçekleştirmişti.

Erdoğan ve Biden'ın telefon görüşmesi, Biden'ın Beyaz Saray'da göreve başladığı 20 Ocak'tan bu yana bekleniyordu. ABD Başkanları'nın görev süresinin ilk 100 gününde telefon görüşmesi yaptığı ya da bir araya geldiği liderler, sembolik önem taşıyor. 29 Nisan Perşembe, Biden'ın görevdeki 100. günü olacak.



Amerikan basını ve Reuters: Biden ilk telefon görüşmesinde Erdoğan'a Ermeni soykırımını tanımayı düşündüğünü söyledi

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Son Dakika Güncel Amerikan basını ve Reuters: Biden ilk telefon görüşmesinde Erdoğan'a 'Ermeni soykırımını tanımayı düşündüğünü' söyledi - Son Dakika

BBC

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