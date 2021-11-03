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Amerikan basını: Virginia'daki seçimlerde Cumhuriyetçilerin galibiyeti Demokratları tedirgin etti - Son Dakika

Amerikan basını: Virginia'daki seçimlerde Cumhuriyetçilerin galibiyeti Demokratları tedirgin etti

03.11.2021 17:59
Amerikan basını: Virginia'daki seçimlerde Cumhuriyetçilerin galibiyeti Demokratları tedirgin etti

ABD'nin Virginia eyaletinde dün düzenlenen eyalet valiliği seçimlerinde, 2009'dan bu yana ilk kez bir Cumhuriyetçi adayın kazanması, Kongrede çoğunluğu elinde tutan Demokratları endişelendirdi.

ABD'nin Virginia eyaletinde dün düzenlenen eyalet valiliği seçimlerinde, 2009'dan bu yana ilk kez bir Cumhuriyetçi adayın kazanması, Kongrede çoğunluğu elinde tutan Demokratları endişelendirdi.

Başkent Washington DC'nin komşusu konumundaki Virginia'da dün eyalet valiliği seçimleri düzenlendi.

Associated Press'in açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, İş İnsanı Cumhuriyetçi Aday Glen Younkin, rakibi eski Virginia Valisi Terry McAuliffe'yi yaklaşık 2 puan geçerek, 2009'dan bu yana eyaletteki valilik yarışını kazanan ilk Cumhuriyetçi oldu.

Öte yandan Amerikan basınında yapılan yorumlara göre, geçen yıl yapılan başkanlık seçimlerinde Demokrat Joe Biden'ın 10 puan fark ile kazandığı Virginia'da, bu yıl Cumhuriyetçi bir adayın kazanması Demokrat cephede tedirginliğe yol açtı.

Şu anda hem Temsilciler Meclisinde hem de Senatoda çoğunlukta olan Demokratlar için 2022 kasımda düzenlenecek Kongre seçimlerinde bu durumu korumak daha da zorlaştı.

Biden'ın düşen oy oranlarına işaret edildi

Ayrıca basındaki haberlerde, Demokratların Virginia'da düşen oyları için ABD Başkanı Biden'ın düşen halk desteği oranlarına da işaret edildi.

Biden'ın destek oranlarının özellikle ağustos ayında alınan Afganistan'dan çekilme kararı ve sonrasındaki kaostan dolayı düşüşe geçtiğine işaret edilen haberlerde, enflasyon ve Kovid-19'un da Demokratlara olan desteği düşürdüğü yönünde yorumlar yapıldı.

McAuliffe yenilgiyi kabul etti

Demokrat Aday McAuliffe, bu sabah yaptığı konuşmada seçimleri rakibinin kazandığını resmi olarak kabul etti.

McAuliffe, yaptığı yazılı açıklamada, "Seçilmiş Vali Youngkin'i zaferinden dolayı tebrik ederim." ifadesini kullandı.

Virginia'da sağlık, maaş gibi konularda atılacak çok adımlar olduğunu kaydeden McAuliffe eyalet için her şeyin en iyisini istediğini vurguladı.

McAuliffe, dün gece yaptığı konuşmada oyların halen sayıldığını belirtmiş ve yenilgiyi kabul etmekten kaçınmıştı.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Associated Press, Washington, Virginia, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amerikan basını: Virginia'daki seçimlerde Cumhuriyetçilerin galibiyeti Demokratları tedirgin etti - Son Dakika


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