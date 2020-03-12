Son Dakika › Spor › Amerikan Basketbol Ligi (NBA), basketbolculardan birinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit... - Son Dakika Spor
Amerikan Basketbol Ligi (NBA), basketbolculardan birinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit...
26 dakika önce
Amerikan Basketbol Ligi (NBA), basketbolculardan birinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından tüm maçlarını süresiz olarak askıya aldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 06:29 Kaynak: İHA
Amerikan Basketbol Ligi (NBA), basketbolculardan birinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından tüm maçlarını süresiz olarak askıya aldı. - WASHINGTON
Son Dakika Pesaro Basket takımında iki oyuncu koronavirüse yakalandı Juventus'ta Daniele Rugani koronavirüse yakalandı Marcao'dan transfer yanıtı: Gitmek gibi bir niyetim yok İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: Kasalar dolusu para ve ziynet eşyası ele geçirildi