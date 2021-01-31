Amerikan borsasında "GameStop dalgası büyüyebilir" korkusu - Son Dakika

Amerikan borsasında "GameStop dalgası büyüyebilir" korkusu

31.01.2021 08:02

New York'taki bir GameStop mağazası Başka bir GameStop mağazası tabelası ABD borsasında küçük ve büyük yatırımcılar arasında GameStop hisseleri üzerinden başlayan çekişme piyasaları tedirgin ederken, analistler, bu durumun başka hisse senetlerinde de görülebileceğini ve bazı yatırım...

New York'taki bir GameStop mağazası

Başka bir GameStop mağazası tabelası ABD borsasında küçük ve büyük yatırımcılar arasında GameStop hisseleri üzerinden başlayan çekişme piyasaları tedirgin ederken, analistler, bu durumun başka hisse senetlerinde de görülebileceğini ve bazı yatırım kuruluşları için risk oluşturabileceğini belirtiyor. New York'un Manhattan bölgesindeki caddede, GameStop dükkanı görülüyor.

Amerikan borsasında GameStop dalgası büyüyebilir korkusu
Amerikan borsasında GameStop dalgası büyüyebilir korkusu
Amerikan borsasında GameStop dalgası büyüyebilir korkusu
Amerikan borsasında GameStop dalgası büyüyebilir korkusu

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Yatırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amerikan borsasında 'GameStop dalgası büyüyebilir' korkusu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sosyal medya ile ilgili yeni düzenleme yolda: Hakaret eden ve kişilik haklarına saldıranlara hapis cezası geliyor Muharrem İnce'den CHP'deki istifalarla ilgili açıklama: Birileri mesajlarla ikna etmeye çalıştığı vekillere 'operasyon' diyor 15 yaşındaki genç kız, evcil hayvan dükkanında 56 yaşındaki satıcının tacizine uğradı Eleştiri oklarının hedefindeki Nilperi Şahinkaya: Dizi RTÜK'e şikayet edilmiş Marsilya taraftarı tesisi basıp ortalığı ateşe verdi! Rennes karşılaşma ertelendi 100 kişinin katıldığı eş değiştirme partisini polis bastı Efsane kaleci Rene Higuita'nın kızı babası gibi çırılçıplak poz verdi Oltasına takılan 17 kilogramlık balığı sudan kucaklayarak tekneye çıkardı
Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı         
07:57
İbo Show'da Ali Sunal ve Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'e bakmamaya çalıştığı anlar çok konuşuldu İbo Show'da Ali Sunal ve Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'e bakmamaya çalıştığı anlar çok konuşuldu         
00:34
Duş almak için girdiği banyodan cansız bedeni çıktı Duş almak için girdiği banyodan cansız bedeni çıktı         
00:13
CHP'li Muhittin Böcek'ten imalı tweet: Zamanını beklediklerim var CHP'li Muhittin Böcek'ten imalı tweet: Zamanını beklediklerim var         
22:35
Kabe fotoğrafının yere serilmesiyle ilgili tutuklanan saygısızların ifadeleri ortaya çıktı: Ne yaptıysam sanat ve sevgi için yaptım Kabe fotoğrafının yere serilmesiyle ilgili tutuklanan saygısızların ifadeleri ortaya çıktı: Ne yaptıysam sanat ve sevgi için yaptım         
20:27
PTT'den indirimli ayçiçek yağı fiyaskosu! Çok sayıda ürün daha pahalıya satılıyor PTT'den indirimli ayçiçek yağı fiyaskosu! Çok sayıda ürün daha pahalıya satılıyor         
18:23
Ünlü sunucu dört büyük marketin yumurtadaki fiyat oyununu canlı yayında deşifre etti Ünlü sunucu dört büyük marketin yumurtadaki fiyat oyununu canlı yayında deşifre etti         
15:39
Annesinin cesedini 10 yıl dondurucuda sakladı, savunması daha da ilginç Annesinin cesedini 10 yıl dondurucuda sakladı, savunması daha da ilginç         
13:49
Yaşlı adamı tuzağa düşürüp 50 koyunu 2 bin liraya aldılar Yaşlı adamı tuzağa düşürüp 50 koyunu 2 bin liraya aldılar         
12:32
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! Kılıçdaroğlu bu rakamları görmesin Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! Kılıçdaroğlu bu rakamları görmesin         
12:17
Eski eşinin oğluyla aşk yaşamaya başlayan fenomen, bebek sevinci yaşıyor Eski eşinin oğluyla aşk yaşamaya başlayan fenomen, bebek sevinci yaşıyor         
12:10
Yasak aşk faciayla noktalandı! Kadın camdan atladı, enişte sokak ortasında öldürüldü Yasak aşk faciayla noktalandı! Kadın camdan atladı, enişte sokak ortasında öldürüldü         
11:18
Korkutan uyarı: Beklenen soğuk hava dalgası gelirse, İstanbul 1985 kışını tekrar yaşayacak Korkutan uyarı: Beklenen soğuk hava dalgası gelirse, İstanbul 1985 kışını tekrar yaşayacak         
10:43
5 milyon TL teklif ettiler yine de satmadı! Eski komando koronadan böyle korunuyor 5 milyon TL teklif ettiler yine de satmadı! Eski komando koronadan böyle korunuyor         
10:42
Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Ofisin arkasında tecavüz etti Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Ofisin arkasında tecavüz etti         
09:59
Esra Erol'u canlı yayında çıldırtan olay: Genç kadın, sevgilisinin eşine saldırmaya kalktı Esra Erol'u canlı yayında çıldırtan olay: Genç kadın, sevgilisinin eşine saldırmaya kalktı         
09:22
Kanala ve moderatöre ağır suçlamalarda bulunan Hilal Kaplan yayından alındı Kanala ve moderatöre ağır suçlamalarda bulunan Hilal Kaplan yayından alındı         
09:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2021 08:24:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Amerikan borsasında "GameStop dalgası büyüyebilir" korkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei