Amerikan borsasında "GameStop dalgası büyüyebilir" korkusu - Son Dakika

Amerikan borsasında "GameStop dalgası büyüyebilir" korkusu
31.01.2021 08:02
New York'taki bir GameStop mağazası Başka bir GameStop mağazası tabelası ABD borsasında küçük ve büyük yatırımcılar arasında GameStop hisseleri üzerinden başlayan çekişme piyasaları tedirgin ederken, analistler, bu durumun başka hisse senetlerinde de görülebileceğini ve bazı yatırım...
New York'taki bir GameStop mağazası
Başka bir GameStop mağazası tabelası ABD borsasında küçük ve büyük yatırımcılar arasında GameStop hisseleri üzerinden başlayan çekişme piyasaları tedirgin ederken, analistler, bu durumun başka hisse senetlerinde de görülebileceğini ve bazı yatırım kuruluşları için risk oluşturabileceğini belirtiyor. New York'un Manhattan bölgesindeki caddede, GameStop dükkanı görülüyor.
Son Dakika Sosyal medya ile ilgili yeni düzenleme yolda: Hakaret eden ve kişilik haklarına saldıranlara hapis cezası geliyor Muharrem İnce'den CHP'deki istifalarla ilgili açıklama: Birileri mesajlarla ikna etmeye çalıştığı vekillere 'operasyon' diyor 15 yaşındaki genç kız, evcil hayvan dükkanında 56 yaşındaki satıcının tacizine uğradı Eleştiri oklarının hedefindeki Nilperi Şahinkaya: Dizi RTÜK'e şikayet edilmiş Marsilya taraftarı tesisi basıp ortalığı ateşe verdi! Rennes karşılaşma ertelendi 100 kişinin katıldığı eş değiştirme partisini polis bastı Efsane kaleci Rene Higuita'nın kızı babası gibi çırılçıplak poz verdi Oltasına takılan 17 kilogramlık balığı sudan kucaklayarak tekneye çıkardı