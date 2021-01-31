Amerikan borsasında "GameStop dalgası büyüyebilir" korkusu - Son Dakika

New York'taki bir GameStop mağazası

Başka bir GameStop mağazası tabelası ABD borsasında küçük ve büyük yatırımcılar arasında GameStop hisseleri üzerinden başlayan çekişme piyasaları tedirgin ederken, analistler, bu durumun başka hisse senetlerinde de görülebileceğini ve bazı yatırım kuruluşları için risk oluşturabileceğini belirtiyor. New York'un Manhattan bölgesindeki caddede, GameStop dükkanı görülüyor.