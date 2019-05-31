Son Dakika Haberleri: Amerikan devi 3. üretim üssü için Türkiye’yi seçti
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Amerikan devi 3. üretim üssü için Türkiye’yi seçti

10 dakika önce

Türkiye'de 2007 yılında faaliyetlerine başlayan Amerikan merkezli Gilead, 3'üncü üretim üssü olarak Türkiye'yi seçti.

Amerikan devi 3. üretim üssü için Türkiye’yi seçti, System.String[]
Türkiye'de 2007 yılında faaliyetlerine başlayan Amerikan merkezli Gilead, 3'üncü üretim üssü olarak Türkiye'yi seçti. Yerli ilaç üretim şirketi Pharmactive ile işbirliği yapan Gilead, böylece Türkiye cirosunun yüzde 70'inden fazlasını Türkiye'de üretir duruma gelecek... Selenay Yağcı'nın haberi...
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:03 
Türkiye, Ekonomi
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