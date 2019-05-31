Amerikan devi 3. üretim üssü için Türkiye’yi seçti
10 dakika önce
Türkiye'de 2007 yılında faaliyetlerine başlayan Amerikan merkezli Gilead, 3'üncü üretim üssü olarak Türkiye'yi seçti.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:03
'de 2007 yılında faaliyetlerine başlayan Amerikan merkezli Gilead, 3'üncü üretim üssü olarak Türkiye'yi seçti. Yerli ilaç üretim şirketi Pharmactive ile işbirliği yapan Gilead, böylece Türkiye cirosunun yüzde 70'inden fazlasını Türkiye'de üretir duruma gelecek... Selenay Yağcı'nın haberi...
150 yıl sonra görülen 'kandamlası' bitkisine özel koruma
Mastercard: Masterpass hizmeti Mastercard Europe SA'ya devredildi
The Taste Türkiye'de büyük gerginlik! Rafet şef, kadın yarışmacısına demediğini bırakmadı
MGK toplantısı sona erdi: Pençe harekatı kapsamlı bir şekilde ele alındı