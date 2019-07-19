Son Dakika Haberleri: Amerikan Devletleri Örgütü'nden Hizbullah çağrısı
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Amerikan Devletleri Örgütü'nden Hizbullah çağrısı

1 saat önce

Amerikan Devletleri Örgütü Genel Sekreteri Almagro, üye ülkelere Hizbullah'ı terör örgütü olarak tanıma çağrısı yaptı.

Amerikan Devletleri Örgütü'nden Hizbullah çağrısı, System.String[]
Amerikan Devletleri Örgütü Genel Sekreteri Almagro, üye ülkelere Hizbullah'ı terör örgütü olarak tanıma çağrısı yaptı.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:52 
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