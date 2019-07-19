Amerikan Devletleri Örgütü'nden Hizbullah çağrısı
1 saat önce
Amerikan Devletleri Örgütü Genel Sekreteri Almagro, üye ülkelere Hizbullah'ı terör örgütü olarak tanıma çağrısı yaptı.
Amerikan Devletleri Örgütü Genel Sekreteri Almagro, üye ülkelere Hizbullah'ı terör örgütü olarak tanıma çağrısı yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:52
Tunceli Valiliği destek amaçlı yardım kampanyası başlattı IKBY bayrağı açtığı için PKK sempatizanı sanılan turist, linç edildi ABD'de Türkiye'ye yaptırım uygulanması için karar tasarısı hazırlandığı iddia edildi Üst düzey ABDli yetkililer: Türkiye'nin S-400 satın almasıyla NATO büyük bir krizle karşı karşıya