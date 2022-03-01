Amerikan Devletleri Örgütünden Ukrayna'ya destek - Son Dakika
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Amerikan Devletleri Örgütünden Ukrayna'ya destek

01.03.2022 05:46
Amerikan Devletleri Örgütünden Ukrayna'ya destek

Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e mektup gönderen 15 Latin Amerika ülkesi, Ukrayna ile dayanışma içerisinde olduklarını bildirdi.

Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e mektup gönderen 15 Latin Amerika ülkesi, Ukrayna ile dayanışma içerisinde olduklarını bildirdi.

Video konferans sistemiyle bir araya gelen Amerikan Devletleri Örgütüne (OAS) üye devletler, Ukrayna'daki gelişmeleri ele aldı.

Zelenskiy hükümetine hitaben ortak bir mektup yazan bölgenin dışişleri bakanları, vatandaşlarının tahliyesi için izin verilmesini talep etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşı reddeden bildiriye imzan atan üyelerin çoğu, Ukrayna halkının içinden geçtiği zor koşullara işaret ederek Ukrayna halkı ve hükümeti ile dayanışmalarını ifade etti.

Mektupta, son gelişmelerin endişeyle takip edildiği belirtilerek "Diyalog ve diplomatik müzakerelerin çok yakında, ulusunuzda normalliğin yeniden tesis edilmesinin yanı sıra bölgenin ve dünyanın istikrarı için kalıcı bir çözüme ulaşılacağına inanıyoruz." denildi.

Ukrayna'da bulunan Latin Amerika ve Karayip vatandaşlarının güvenliği hususunda endişenin de paylaşıldığı mektupta, "Hükümetinizin anlayışı ve değerli iş birliği sayesinde Ukrayna'da gayet hoş karşılanan çok sayıda Latin Amerikalı ve Karayipli için düzenli ve güvenli bir tahliyenin koordine etmemiz için izninizi talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşı reddeden bildiriye imzan atan ülkeler ABD, Kanada, Şili, Kosta Rika, Ekvador, Guatemala, Jamaika, Meksika, Panama, Paraguay, Peru, Dominik Cumhuriyeti, Surinam, Trinidad ve Tobago, Uruguay ve Kolombiya oldu.

Çekimser kalan ülkelerin ise Arjantin, Brezilya, Bolivya ve Nikaragua olduğu bildirildi.

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Vladimir Zelenskiy, Latin Amerika, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amerikan Devletleri Örgütünden Ukrayna'ya destek - Son Dakika


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