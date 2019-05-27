Amerikan donanmasında 'UFO' gören pilotların sayısı arttı

ABD donanmasında giderek artan sayıda pilotun, gökyüzünde UFO veya tanınmayan cisime rastladıklarını rapor etmeye başladıkları belirtildi.

New York Times gazetesinin aktardığına göre donanma pilotlarının bu gibi cisimleri gördüklerini rapor etmelerindeki artış nedeniyle Amerikan donanması protokolünü güncelledi.

Habere göre, ABD Savunma Bakanlığı 2007 yılında başladığı "İleri Havacılık Tehditleri Tanımlama Programı" adı verilen gözlemleme programını UFO'larla ilgili ordu raporlarının araştırılması için devam etme kararı aldı. Program, radar verileri, pilotların görüntülediği videolar ve UFO gördüklerini iddia eden uzman pilotların ifadelerini incelemek için oluşturulmuştu.

Gazete, pilotların 2014 ve 2015 yılları arasında, Amerika'nın doğu kıyısında neredeyse her gün UFO gördüklerini rapor etti. Donanma pilotları görünürde motoru veya egzoz dağıtıcısı olmayan ancak çok hızlı gidebilen uçan nesneler gördüklerini belirttiler.

Amerikan donanmasında 10 yıldır pilot olan Ryan Graves İngiliz The Times gazetesine 2014 yılında neredeyse bir UFO ile karşı karşıya geldiğini; bu uçan nesnelerin bütün gün gökyüzünde kalabildiklerini söyledi.

Kimliklerinin açıklanmasını istemeyen üç pilot da gazeteye, gördükleri tanımlayamadıkları cisimlerle ilgili donanmaya rapor verdiklerini belirtti.

Gazeteye konuşan Donanma sözcüsü Joseph Gradisher ise bu gibi durumları rapor etmek için 2015 yayımladıkları kılavuzu güncelleme ihtiyacı duyduklarını söyledi.

Diğer yandan uzmanlar açıklanamayan olaylarla ilgili dikkatli olmak gerektiğini belirterek bu nesnelerin UFO dışında atmosterin yarattığı bir etki ve yansıma veya pilotların kullandıkları görüntüleme sistemlerindeki kodlarda oluşabilecek bir virüs de olabileceğini söyledi.

- Yağcı