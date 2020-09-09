Amerikan finans sisteminde iklim değişikliği riski - Son Dakika

Amerikan finans sisteminde iklim değişikliği riski

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonunun (CFTC) yeni raporu, iklim değişikliğinin Amerikan finans sisteminin istikrarı için büyük bir risk oluşturduğunu ortaya koydu.

Amerikan finans sisteminde iklim değişikliği riski, System.String[]

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonunun (CFTC) yeni raporu, iklim değişikliğinin Amerikan finans sisteminin istikrarı için büyük bir risk oluşturduğunu ortaya koydu.

CFTC'nin Piyasa Riski Danışma Komitesi bünyesindeki İklime Bağlı Piyasa Riski Alt Komitesince hazırlanan "ABD Finansal Sisteminde İklim Riskinin Yönetimi" başlıklı rapor yayımlandı.

Raporda, iklim değişikliğinin sağlık ve iş gücü verimliliğinin yanı sıra altyapı ve tarım dahil olmak üzere ekonominin neredeyse her yönünü etkilediği bildirildi.

Adım atılmazsa ekonominin üretim kapasitesini zayıflatabilir

Zamanla artan küresel ısınmayı kontrol etmek için önemli adımlar atılmazsa iklim değişikliğinin etkilerinin ekonominin üretim kapasitesini zayıflatabileceğine dikkatin çekildiği raporda, bu durumun aynı zamanda istihdam, gelir ve fırsat yaratma kabiliyetine de zarar verebileceği aktarıldı.

Raporda, "İklim değişikliği, ABD finans sisteminin istikrarı ve sistemin Amerikan ekonomisini sürdürme kabiliyeti için büyük bir risk oluşturuyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Komisyonun raporunda, iyimser emisyon azaltma senaryolarında bile ABD'nin diğer ülkelerle birlikte iklim değişikliğine bağlı etkilerle baş etmek zorunda kalacağı kaydedildi.

Finansal düzenleyiciler hızla harekete geçmeli

Raporda, bu durumun ABD finans sistemi için karmaşık riskler oluşturduğu vurgulanarak, "Riskler, çeşitli varlık sınıflarında düzensiz fiyat ayarlamaları ile finansal sistemin farklı bölümlerine olası yayılmaları ve finansal piyasaların düzgün işleyişindeki olası bozulmaları içeriyor." ifadesi kullanıldı.

Net sıfır emisyon ekonomisine geniş ölçekli bir geçişi gerektiren iklim değişikliğiyle mücadele sürecinin de piyasa katılımcılarının değişikliklere uyum sağlayamaması halinde finansal sistem için risk oluşturduğuna işaret edilen raporda, finansal düzenleyicilerin iklim değişikliğinin oluşturduğu riskleri ölçmek, anlamak ve ele almak için hızlı ve kararlı bir şekilde harekete geçmesi gerektiğinin altı çizildi.

İklim değişikliğinin oluşturduğu risklere karşı tavsiyelerin de yer aldığı raporda, karbona dayalı fiyat belirlenmesi, ilgili tüm finansal düzenleyici kurumların iklim değişikliğiyle ilgili riskleri çalışmalarına dahil etmesi, iklim risklerinin mali politikaya entegrasyonunun dikkate alınması ve borsaya kote şirketlerin emisyonlarını açıklaması gibi önerilerde bulunuldu.

Amerika Birleşik Devletleri, Piyasa, Finans, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 19:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Amerikan finans sisteminde iklim değişikliği riski - Son Dakika Ekonomi

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