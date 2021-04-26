Amerikan futbolu oyuncusundan 200 metrelik dünya rekoru - Son Dakika

Amerikan futbolu oyuncusundan 200 metrelik dünya rekoru

26.04.2021 09:25

? ABD'de Amerikan futbolu yıldız oyuncusu Rob Gronkowsk, 200 metre yükseklikteki helikopterden aşağı atılan topu yakalamayı başararak, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

? ABD'de Amerikan futbolu yıldız oyuncusu Rob Gronkowsk, 200 metre yükseklikteki helikopterden aşağı atılan topu yakalamayı başararak, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

ABD'nin Florida eyaletindeki Amerikan futbol takımı Tampa Bay Buccaneers oyuncularından Rob Gronkowsk rekor kırarak adını Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdırdı. 200 metre yükseklikteki helikopterden aşağı atılan topu rahatlıkla karşılayan Gronkowsk, 'Dünyanın en yüksekten atılan kopu yakalayan kişisi' olarak rekor kırdı. Rekor denemesi takımın antreman sahasında gerçekleştirildi.

O ANLAR KAMERADA

Bir çok kişi tarafından merakla izlenen denemesi için helikopterde bulunan 3 kişi metrelerce yükseklikten Gronkowsk'nun bulunduğu yere Amerikan furtbol topunu attı. O anlarda ile kayda alıdı. Görüntülerde, Gronkowsk'nun metrelerce yükseklikten atılan topu karşıladığı görüldü. Rekor denemesinin başarılı geçmesinin ardından bir çok kişi sevinerek, Gronkowsk'u tebrik etti.

BİR ÖNCEKİ REKORU 29 METRE İLE GEÇTİ

Öte yandan, Daha önceki rekorun 2017 yılında Teksaslı aktör Tyler Toney tarafından kırıldığı belirtildi. Toney'in 171 metreden atılan topu yakalamayı başarmıştı. Gronkowsk ise 200 metrelik rekor denemeyle Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Amerikan futbolu oyuncusundan 200 metrelik dünya rekoru
Amerikan futbolu oyuncusundan 200 metrelik dünya rekoru
Amerikan futbolu oyuncusundan 200 metrelik dünya rekoru
Amerikan futbolu oyuncusundan 200 metrelik dünya rekoru

Amerika Birleşik Devletleri, Guinness Rekorlar Kitabı, Florida, Futbol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Amerikan futbolu oyuncusundan 200 metrelik dünya rekoru - Son Dakika


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