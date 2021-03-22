Amerikan Futbolu Yıldızı: "Teksas'ta Ufo Gördüm" - Son Dakika

UFO gördüğünü açıklayanlar kervanına da Amerikan Ulusal Futbol Ligi takımlarından Cleveland Browns'un oyun kurucusu da katıldı.

Kariyerinin zirvesinde olan Brad Mayfield, Teksas'ta kızarkadaşıyla bir UFO'nun gökyüzünden yere süzülüşünü gördüğünü Twitter'da duyurdu.

Mayfield şunları yazdı:

"Kızarkadaşım Emily'le akşam yemeğine çıkmıştık. Travis Gölü (Colorado Nehri üzerinde bir rezervuar) üzerinde bir UFO fark ettik."

"Yüzde 100 eminiz. Işığı gördükten sonra arabayı durdurduk ve birbirimize baktık, 'Gördün mü' dercesine."

"Bizim dışımızda gören oldu mu?"

Bu tweetler, 767 bin takipçisi arasında ihtilafa neden oldu.

ELON MUSK'IN ROKETİ Mİ?

Mayfield'in sorusu üzerine, hemen "Ben de kendimi tek sanıyordum," "Evet, ben de şahit oldum" gibi karşı tweetler geldi.

Ancak sporcuya deli muamelesi yapanlar da oldu, bunun bir illüzyon olduğunu söyleyenler de.

Hatta bir astronoma göre, Mayfield, milyarder Elon Musk'ın uzay taşımacılık şirketi SpaceX'in Starship SN10 roketinin fırlatılışı olduğunu iddia etti.

Bir başka antronom da ışıldamanın kesin bir dünyevi nedeni olduğunu söyledi.