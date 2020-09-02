Amerikan gazetesinden Fadik'e övgüler

Atasoy'un yazarı, oyuncusu ve yönetmeni olduğu, 13-22 Ağustos tarihlerinde Amerika'daki Boulder Festivali'nde online gösterilen "Muse 90401: Bir Esin Perisi" filmi, "en iyi drama sineması yapımı" ödülünü almıştı. Esere festivale katılan oyunlar arasında ilk sırada yer veren Daily Camera, Atasoy'un performansı için "muhteşem ve kesintisiz bir güç" yorumunu yaptı. Filmin asi bir ilham perisi perspektifinden tarihe damga vuran kadınların hayatlarını sanat ve edebiyatla tasavvur ettiğini belirten gazete, "Muse 90401: Bir Esin Perisi"nin festivalin en çok izlenen drama sineması olduğunu da yazdı. Amerikan Büyükelçiliği de sosyal medya hesaplarından Fadik Sevin Atasoy'un Amerika'daki başarısına yer verirken, sanatçıyı tebrik etti.