Amerikan gazetesinden Fadik'e övgüler
Atasoy'un yazarı, oyuncusu ve yönetmeni olduğu, 13-22 Ağustos tarihlerinde Amerika'daki Boulder Festivali'nde online gösterilen "Muse 90401: Bir Esin Perisi" filmi, "en iyi drama sineması yapımı" ödülünü almıştı.
Atasoy'un yazarı, oyuncusu ve yönetmeni olduğu, 13-22 Ağustos tarihlerinde Amerika'daki Boulder Festivali'nde online gösterilen "Muse 90401: Bir Esin Perisi" filmi, "en iyi drama sineması yapımı" ödülünü almıştı. Esere festivale katılan oyunlar arasında ilk sırada yer veren Daily Camera, Atasoy'un performansı için "muhteşem ve kesintisiz bir güç" yorumunu yaptı. Filmin asi bir ilham perisi perspektifinden tarihe damga vuran kadınların hayatlarını sanat ve edebiyatla tasavvur ettiğini belirten gazete, "Muse 90401: Bir Esin Perisi"nin festivalin en çok izlenen drama sineması olduğunu da yazdı. Amerikan Büyükelçiliği de sosyal medya hesaplarından Fadik Sevin Atasoy'un Amerika'daki başarısına yer verirken, sanatçıyı tebrik etti.
Son Dakika Toplu taşıma araçlarında yan yana oturanlar dikkat! Virüs saldırıya geçiyor Son Dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli idam tartışmalarını yeniden gündeme getirdi Rüzgarda uçan şapkasını yakalamak isterken traktörden düşüp öldü İstanbul'un göbeğinde taciz ve darp edilen Nagehan'a dehşeti yaşatan zanlılar yakalandı Palamudun fiyatı bir günde 12 TL'den 8 TL'ye düşünce balıkçı tezgahlarında uzun kuyruklar oluştu 5 aylık hamile olduğunu açıklayan Meryem Uzerli, bebeğinin babasını gizledi Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay'a saldıran 3 şüpheli tutuklandı Akrep ve Yengeçlere güzel haber! Astrolog Aysun Koç, Balık burcunda gerçekleşen Dolunay'ı yorumladı Ünlü şarkıcı Lara'nın evinde çıkan yangında eşyaları küle döndü Adliye önünde silahlı kavga; 1 ölü, 1 yaralı Fenerbahçe'yle davalık olan Max Kruse'nin Union Berlin'de lisansı çıktı 2 gündür kayıp olarak aranan katibin cansız bedeni bulundu Trabzonspor Manuel Fernandes'le iki kez transfer görüşmesi yaptı Aycan Yanaç'tan Survivor itirafı: Bir ara adadan kaçmaya çalıştım 16 yaşındaki genç, eli kız arkadaşına dokunan yolcuyu tabanca kabzasıyla döverek öldürdü