Amerikan halkının yüzde 50'sinden fazlası "evsiz ve aç kalmaktan" endişe duyuyor - Son Dakika

Amerikan halkının yüzde 50'sinden fazlası "evsiz ve aç kalmaktan" endişe duyuyor

26.03.2021 19:37
Amerikan halkının yüzde 50'sinden fazlası

NEW ABD'de yapılan kamuoyu araştırması, halkın yarısından fazlasının açlık ve evsiz kalma konusunda endişe duyduğunu ortaya koydu.

NEW ABD'de yapılan kamuoyu araştırması, halkın yarısından fazlasının açlık ve evsiz kalma konusunda endişe duyduğunu ortaya koydu.

Washington merkezli Gallup araştırma şirketi tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, Amerikalıların yüzde 55'i evini kaybetme ve aç kalma kaygısı yaşıyor. Bu oran son 20 yılın en yüksek yüzdesine karşılık geliyor.

Barınma ve aç kalma korkusu yaşayanların oranı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının damgasını vurduğu 2020 yılına göre yüzde 8 arttı.

Sonuçlar siyasi görüşlere göre farklılık arz etti

Evini kaybetme ve aç kalma endişesi yaşayan Amerikalıların oranı Demokratlarda yüzde 62, Cumhuriyetçilerde yüzde 45 oldu.

Ülke ekonomisiyle ilgili endişe duyanların oranı da geçen yıla göre 16 puan artarak yüzde 49'a çıktı.

Ekonomik gelişmelerden endişe duyan Cumhuriyetçilerin oranı yüzde 58 olurken, Demokratların yüzde 40'ı ekonomiye daha olumlu baktıklarını ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amerikan halkının yüzde 50'sinden fazlası 'evsiz ve aç kalmaktan' endişe duyuyor - Son Dakika


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