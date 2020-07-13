Amerikan hane halkının finansal durumuna ilişkin karamsarlık düşüş gösterdi - Son Dakika

Amerikan hane halkının finansal durumuna ilişkin karamsarlık düşüş gösterdi

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, hane halkının finansal durumuna ilişkin karamsarlığın kademeli olarak düşüş gösterdiğini bildirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, hane halkının finansal durumuna ilişkin karamsarlığın kademeli olarak düşüş gösterdiğini bildirdi.

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New York Fed'in Mikroekonomi Veri Merkezi, hazirana ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

Yaklaşık 1300 hane halkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, Amerikan hane halkının finansal durumuna ilişkin karamsarlık kademeli olarak düşüş kaydetti.

Tüketiciler, Kovid-19 salgını öncesindeki döneme göre kazanç ve gelir artışıyla iş bulma beklentileri konusunda daha az iyimser olurken, bazı göstergeler haziranda önemli gelişmeler kaydetti.

Enflasyona ilişkin medyan beklenti bu dönemde düşüş gösterirken, gelecekteki enflasyona dair belirsizlik azaldı. Enflasyona ilişkin mayısta yüzde 3 olan yıllık beklenti haziranda yüzde 2,7'ye geriledi.

Kazanç artışına ilişkin mayısta yüzde 2 olan medyan beklenti ise haziranda yüzde 1,6'ya düştü. Yılda 50 bin dolardan az kazanan ve üniversite eğitimi olmayan çalışanlar, kazanç artışının en çok yavaşlamasını bekleyenler oldu.

Çalışanların işsiz kalma endişesi de bu dönemde azalış gösterdi. Bir çalışanın bir yıl içinde işini kaybetme olasılığı, haziranda 3,6 puanlık azalışla yüzde 15'e geriledi.

Hane halkı gelir artışına ilişkin medyan beklenti haziranda yüzde 2,1'de kalırken, harcamalara dair beklenti aynı dönemde 0,1 puan azalarak yüzde 2,8'e düştü.

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, New York, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 20:33 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Amerikan hane halkının finansal durumuna ilişkin karamsarlık düşüş gösterdi - Son Dakika Ekonomi
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