Amerikan Hastanesi "Hasta Önlüğü Tasarım Yarışması" başvuruları başladı - Son Dakika

Amerikan Hastanesi'nin "Hasta Önlüğü Tasarım Yarışması" için başvurular başladı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, 1920 yılında kurulmasının ardından bugüne dek ilk hemşirelik okulu, ilk çalışan check-up programının başlatılması, ilk ameliyatsız aort kapağı değişimi, Code Lotus Mindfulness Merkezi gibi kilometre taşlarıyla sağlık sektöründe öncü çalışmalar yapan Amerikan Hastanesi, bu kez yaratıcılığı ön plana çıkaran bir yarışmayla moda tasarım alanında da yenilikçi bir iş birliğine imza atıyor.

Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları çatısı altında hizmet veren Amerikan Hastanesi, kuruluşunun 100'üncü yılında farklı alanlarda gerçekleştirdiği yenilikçi projeler arasında moda tasarımı öğrencilerine ve mezunlarına yönelik "Hasta Önlüğü Tasarım Yarışması"nı hayata geçiriyor.

Sağlık sektöründe kullanılan hasta önlüklerine inovatif fonksiyonlarla birlikte yaratıcı bir yaklaşım getirecek olan yarışma, aynı zamanda salgın sürecinde daha da önem kazanan medikal tasarımlara vurgu yapmayı hedefliyor.

Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Bozkurt'un jüri başkanı olarak görev yapacağı seçici kurulun üyeleri arasında Moda Tasarımcıları Derneği Eş Başkanı Özlem Kaya, moda tasarımcıları Mehtap Elaidi, Dilek Hanif, Atıl Kutoğlu ve Niyazi Erdoğan'ın yanı sıra eski Parsons-The New School of Design Dekanı Burak Çakmak, Instyle Genel Yayın Yönetmeni Bahar Kader, Vogue Türkiye Moda Direktörü Ceylan Atınç ve influencer Rachel Araz gibi moda dünyasının önemli isimleri yer alıyor.

Kazanan kişinin tasarımı Amerikan Hastanesi'nin yeni hastane önlüklerinde hayata geçirilecek. Ayrıca, dereceye giren ilk üç isim, Moda Tasarımcıları Derneği Eş Başkanı Özlem Kaya ile Genel Portfolyo Değerlendirme Ödülü'ne hak kazanacak.

28 Nisan'a kadar başvuruların kabul edileceği yarışmanın tüm detaylarına "www.amerikanhastanesi.org/moda-tasarim-yarismasi" adresinden ulaşılıyor.