Amerikan Hastanesi'nden "Hasta Önlüğü Tasarım Yarışması"

Amerikan Hastanesi tarafından kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla genç yeteneklere yönelik "Hasta Önlüğü Tasarım Yarışması" başlatıldı.

Amerikan Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, yarışmaya başvurular, 28 Nisan'a kadar www.amerikanhastanesi.org/moda-tasarim-yarismasi adresinden yapılabilecek.

Üniversitelerin moda ve tekstil tasarımı bölümünde öğrenim gören öğrencilere ve mezunlara seslenen yarışmanın jürisinde Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Bozkurt başkan olarak yer alırken, moda tasarımcısı Mehtap Elaidi de yarışmacılara süreçte danışmanlık yapacak.

Kazanan yarışmacıya ödül olarak verilecek Apple Watch'un yanı sıra, yaptığı tasarımlar da Amerikan Hastanesi hasta önlüklerinde hayata geçecek. Dereceye giren ilk üç isim ise Moda Tasarımcıları Derneği Eş Başkanı Özlem Kaya ile Genel Portfolyo Değerlendirme Ödülü'ne hak kazanacak.

Yarışmanın seçici kurulunda Moda Tasarımcıları Derneği Eş Başkanı Özlem Kaya, moda tasarımcıları Mehtap Elaidi, Dilek Hanif, Atıl Kutoğlu ve Niyazi Erdoğan, Parsons-The New School of Design eski dekanı Burak Çakmak, Instyle Genel Yayın Yönetmeni Bahar Kader, Vogue Türkiye Moda Direktörü Ceylan Atınç ve influencer Rachel Araz gibi isimler yer alacak.

Üç farklı aşamada gerçekleşecek yarışmanın birinci etabında tüm başvurular online olarak değerlendirilecek ve puanlanarak ön jüri değerlendirmesi gerçekleştirilecek.

İlk aşamayı geçen 10 finalist, 24 Mayıs'ta yarışmanın danışmanı Mehtap Elaidi ile online ön mülakat gerçekleştirilecek. Üçüncü aşamada ise finalistler 27 Mayıs'ta seçici kurulla online mülakat yapacak. Mülakatların sona ermesinin ardından 31 Mayıs'ta kazanan 3 tasarımcı açıklanacak.