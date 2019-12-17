Amerikan Hastanesi'nden "Rahmi M. Koç'un sağlık durumu" ile ilgili açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amerikan Hastanesi'nden 'Rahmi M. Koç'un sağlık durumu' ile ilgili açıklama - Son Dakika

Amerikan Hastanesi'nden "Rahmi M. Koç'un sağlık durumu" ile ilgili açıklama

6 saat önce

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, düşme neticesinde sol kalça kırığı tanısı ile Amerikan Hastanesi'ne yatırıldı.

Amerikan Hastanesi'nden

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, düşme neticesinde sol kalça kırığı tanısı ile Amerikan Hastanesi'ne yatırıldı.

Amerikan Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Koç Holding Şeref Başkanı Koç, 14 Aralık 2019 tarihinde düşme neticesinde sol kalça kırığı tanısı ile Amerikan Hastanesi'ne yatırıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra 17 Aralık 2019 tarihinde, 2 yıl önce ameliyat ile konulan protez değiştirilerek başarılı revizyon ameliyatı gerçekleştirilmiştir.

Kendisinin sağlık durumu iyi olup, hastanemizde yatışı devam etmektedir."

Koç Holding, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:46 Kaynak: AA
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Son Dakika

Ameliyatı başarılı geçen Rahmi Koç'un sağlık durumu iyi
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