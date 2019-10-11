Son Dakika Haberleri: Amerikan Hazine Bakanı Mnuchin: Trump Türkiye'ye yaptırım tasarısı hazırlanması talimatı verdi
Son Dakika Dünya Amerikan Hazine Bakanı Mnuchin: Trump Türkiye'ye yaptırım tasarısı hazırlanması talimatı verdi

Amerikan Hazine Bakanı Mnuchin: Trump Türkiye'ye yaptırım tasarısı hazırlanması talimatı verdi

58 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Başkan Donald Trump'ın yetkilileri Türkiye'yi hedef alan "oldukça kayda değer" yeni yaptırımlarla ilgili bir tasarı hazırlanması talimatı verdiğini ve bankaların haberdar edildiğini açıkladı

Amerikan Hazine Bakanı Mnuchin: Trump Türkiye'ye yaptırım tasarısı hazırlanması talimatı verdi, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Başkan Donald Trump'ın yetkilileri Türkiye'yi hedef alan "oldukça kayda değer" yeni yaptırımlarla ilgili bir tasarı hazırlanması talimatı verdiğini ve bankaların haberdar edildiğini açıkladı.


Mnuchin şu an için bu yaptırımların uygulanması yönünde bir karar olmadığını ekledi.

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Steven Mnuchin, Donald Trump, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:06 
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