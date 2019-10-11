Amerikan Hazine Bakanı Mnuchin: Trump Türkiye'ye yaptırım tasarısı hazırlanması talimatı verdi

Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Başkan Donald Trump'ın yetkilileri Türkiye'yi hedef alan "oldukça kayda değer" yeni yaptırımlarla ilgili bir tasarı hazırlanması talimatı verdiğini ve bankaların haberdar edildiğini açıkladı.



Mnuchin şu an için bu yaptırımların uygulanması yönünde bir karar olmadığını ekledi.