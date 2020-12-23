Amerikan-İslam İlişkileri Konseyinden, Biden'a "ilk 100 günde özgürlükleri ve adaleti tesis" çağrısı - Son Dakika

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyinden, Biden'a "ilk 100 günde özgürlükleri ve adaleti tesis" çağrısı

23.12.2020 22:35
Amerikan-İslam İlişkileri Konseyinden, Biden'a

NEW Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden'a, göreve geldiği ilk 100 gün içinde ülkede özgürlükleri geri getirmesi ve adaleti tesis etmesi çağrısında bulundu.

NEW Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden'a, göreve geldiği ilk 100 gün içinde ülkede özgürlükleri geri getirmesi ve adaleti tesis etmesi çağrısında bulundu.

Amerika'nın en büyük Müslüman sivil özgürlükleri ve savunma örgütü CAIR, Biden yönetimine yönelik "İlk 100 gün: Amerikalı Müslümanların Haklarının Geri Getirilmesi ve Tüm Amerikalılar için Adaletin Geliştirilmesi" başlıklı rapor yayımladı.

"Biden-Harris Yönetimi için En Üst Düzey Politika Reformu Önerileri" alt başlıklı 38 sayfalık raporda, yeni yönetimden, ülkede Müslüman Amerikalılara yönelik "ulusal güvenlik" adı altında uygulanan casusluk ve terör listesi uygulamalarının sonlandırılması istendi.

"Biden yönetimi, yeni girişimleri benimseme fırsatına sahip"

Raporda, çeşitlilik için yeni yönetimde Müslümanlara da yer verilmesi istenirken, ülkedeki okul ve iş yerlerinde dini özgürlüklerin desteklenmesi, tutuklanan Müslümanların anayasal haklarının savunulması gibi talepler de dile getirildi.

Ülkede cezai adalet sisteminin reforme edilerek, azınlıklara ve göçmenlere yönelik ırkçılığa karşı da mücadele edilmesi istenen raporda, dış politika konusunda Çin, Hindistan, Myanmar, Suudi Arabistan ve İsrail gibi ülkelerde insan hakları ihlallerinin ele alınması talep edildi.

CAIR Başkanı Nihad Awad, raporla ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Biden yönetiminin, önceki yönetimlerin sebep olduğu zararları gidermenin yanında, Amerikan Müslümanları da dahil, ülkedeki herkesin haklarını koruyan ve saygı gösteren yeni girişimleri benimseme fırsatına sahip olduğuna inanıyoruz."

Amerika Birleşik Devletleri, Joe Biden, Müslüman, Sivil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amerikan-İslam İlişkileri Konseyinden, Biden'a 'ilk 100 günde özgürlükleri ve adaleti tesis' çağrısı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bu yöntem şeytanın aklına gelmez! Meyve suyu paketlerine gizlenen uyuşturucu maddeler ele geçirildi F.Bahçe Başkanı Ali Koç, hakemi eleştiren Rıdvan Dilmen'e tepki gösterdi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibinden hayranlarını üzecek karar Kız arkadaşının telefonuna gelen mesajı görünce dehşet saçtı! Kuyruk sokumu kemiğini kırdı WhatsApp bu telefonlarda çalışmayacak! Liste belli oldu Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Türkçe Kur'an fetvası: Tercümesi Kur'an hükmünde değildir F.Bahçe-Başakşehir maçında hakemin verdiği karar sosyal medyada infial yarattı Son Dakika: Türkiye'de 23 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 259 kişi vefat etti, 19 bin 650 yeni vaka tespit edildi
Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı sonrası patlak top görseli paylaştı Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı sonrası patlak top görseli paylaştı         
22:42
Yerli aşı mutasyon geçiren virüse karşı etkili mi? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü cevapladı Yerli aşı mutasyon geçiren virüse karşı etkili mi? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü cevapladı         
22:22
Ahmet Çakar, Fenerbahçe-Başakşehir maçını yorumladı: Utanmazlar, Allah belanızı versin! Ahmet Çakar, Fenerbahçe-Başakşehir maçını yorumladı: Utanmazlar, Allah belanızı versin!         
22:06
DSÖ'den mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili açıklama: Daha bulaşıcı ama tehlikeli olduğuna dair kanıt yok DSÖ'den mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili açıklama: Daha bulaşıcı ama tehlikeli olduğuna dair kanıt yok         
21:50
Duygu Özaslan, kısacık elbisesiyle poz verip takipçilerini mest etti Duygu Özaslan, kısacık elbisesiyle poz verip takipçilerini mest etti         
21:31
Rıdvan Dilmen'den hakeme ağır eleştiri: Maçı Başakşehir'den alıp F.Bahçe'ye verdi Rıdvan Dilmen'den hakeme ağır eleştiri: Maçı Başakşehir'den alıp F.Bahçe'ye verdi         
21:28
Bakan Soylu, kaplumbağasından ayrı düşen Eymen'e muhabbet kuşu hediye etti Bakan Soylu, kaplumbağasından ayrı düşen Eymen'e muhabbet kuşu hediye etti         
20:25
Oyuncu Balamir Emrem, trafik kazasında ölen meslektaşı ve arkadaşı Arda Öziri'nin nişanlısıyla evlendi Oyuncu Balamir Emrem, trafik kazasında ölen meslektaşı ve arkadaşı Arda Öziri'nin nişanlısıyla evlendi         
20:13
Fenomenler zıvanadan çıktı! Ebru Sever Türk'ün yufkayla burnunu sildiği görüntüler mide bulandırdı Fenomenler zıvanadan çıktı! Ebru Sever Türk'ün yufkayla burnunu sildiği görüntüler mide bulandırdı         
18:43
Cem Uzan'ın 'ittifak' açıklaması sosyal medyada gündem oldu Cem Uzan'ın 'ittifak' açıklaması sosyal medyada gündem oldu         
17:08
Her yerde aranan liseli Elif Eylül, 28 gün sonra bulundu Her yerde aranan liseli Elif Eylül, 28 gün sonra bulundu         
16:28
Eşiyle ilişkisi olan adamı önce dövüp sonra çıplak dolaştırmıştı! İfadeleri ortaya çıktı Eşiyle ilişkisi olan adamı önce dövüp sonra çıplak dolaştırmıştı! İfadeleri ortaya çıktı         
15:51
Son Dakika! Erdoğan'dan Son Dakika! Erdoğan'dan "Gönlünüzden geçen asgari ücret nedir?" sorusuna yanıt: Belli bir yere gelsin, cevap vereceğiz         
13:25
Koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Şahin'in kendi aşısını yaptırması yasak! Türk mucit nedenini açıkladı Koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Şahin'in kendi aşısını yaptırması yasak! Türk mucit nedenini açıkladı         
12:06
Egzoz muayene denetiminde yeni dönem: EGEDES 81 ilde devreye giriyor Egzoz muayene denetiminde yeni dönem: EGEDES 81 ilde devreye giriyor         
11:58
Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun TikTok fenomenini tehdit etti: Seni de öldüreceğim Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun TikTok fenomenini tehdit etti: Seni de öldüreceğim         
11:05
Canlı yayında 'KADES' ihbarı; alarma geçen ekipler 3 dakikada stüdyoya geldi Canlı yayında 'KADES' ihbarı; alarma geçen ekipler 3 dakikada stüdyoya geldi         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2020 22:50:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Amerikan-İslam İlişkileri Konseyinden, Biden'a "ilk 100 günde özgürlükleri ve adaleti tesis" çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei