Son Dakika Haberleri: Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Panama-Kosta Rika sınır bölgesinde 6.4 büyüklüğünde bir...
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Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Panama-Kosta Rika sınır bölgesinde 6.4 büyüklüğünde bir...

32 dakika önce

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Panama-Kosta Rika sınır bölgesinde 6.4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini, tsunami riski olmadığını açıkladı.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Panama-Kosta Rika sınır bölgesinde 6.4 büyüklüğünde bir..., System.String[]
Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Panama-Kosta Rika sınır bölgesinde 6.4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini, tsunami riski olmadığını açıkladı. - PANAMA
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 08:53 Kaynak: İHA
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