Son Dakika Haberleri: Amerikan Katolikleri Kiliseye Üyeliklerini Sorguluyor

Amerikan Katolikleri Kiliseye Üyeliklerini Sorguluyor

24 dakika önce

NEW Amerikan Katoliklerinin yüzde 37'sinin, son yıllarda Katolik Kilisesinde yoğunlaşan, çocuklara cinsel istismar ve taciz iddiaları nedeniyle kiliseye üyeliklerini sorguladığı ortaya çıktı.

Amerikan Katolikleri Kiliseye Üyeliklerini Sorguluyor, System.String[]
NEW Amerikan Katoliklerinin yüzde 37'sinin, son yıllarda Katolik Kilisesinde yoğunlaşan, çocuklara cinsel istismar ve taciz iddiaları nedeniyle kiliseye üyeliklerini sorguladığı ortaya çıktı.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Gallup adlı şirketin yaptığı anket, Katolik Kiliselerde son dönemde artan cinsel taciz ve istismar iddialarının Katoliklerin kiliseye bakış açısını değiştirdiğini ortaya koydu.

Anket, Amerikan Katoliklerin yüzde 37'sinin, skandallar nedeniyle kiliseye üyeliklerini sorguladıklarına işaret etti.

Söz konusu rakamın kilise ile ilgili benzer skandalların patlak verdiği 2002'ye kıyasla yüzde 15 arttığı kaydedildi.

Ankete ilişkin Gallup'tan yapılan açıklamada, " ABD'deki Katoliklerin çoğunluğu hala Papa Franciscus'a güven duyuyor ancak Papa'ya güvenini belirtenlerin oranının yüzde 58 olması tartışmaya açık. Bu oran, Katolik Kilisesinin liderine göre zayıf kalıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Vatikan'da 4 gün sürecek zirve sırasında panel, oturum ve çalıştayların yapılacağı belirtildi.

ABD'de kiliselerde cinsel taciz iddiası

ABD'nin Pensilvanya Başsavcısı Josh Shapiro, iki yıllık soruşturmanın ardından ağustosta çocuklara yönelik cinsel istismarların Pensilvanya ve Vatikan'daki kıdemli kilise yetkililerince "sistematik" şekilde örtbas edildiği sonucuna ulaştıklarını söylemişti.

Başsavcının açıklamasının ardından ülkedeki birçok Başpiskoposluk bölgesi, çocuklara cinsel tacizde bulunduğu belirlenen rahiplerin ismini açıklamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:44 Kaynak: AA

Vatikan, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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