Amerikan medyası, ABD ile Taliban arasında 7 günlük bir ateşkes anlaşmasına varıldığını bildirdi. - Son Dakika

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Amerikan medyası, ABD ile Taliban arasında 7 günlük bir ateşkes anlaşmasına varıldığını bildirdi.
6 saat önce
Amerikan medyası, ABD ile Taliban arasında 7 günlük bir ateşkes anlaşmasına varıldığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 08:22 Kaynak: AA
Amerikan medyası, ABD ile Taliban arasında 7 günlük bir ateşkes anlaşmasına varıldığını bildirdi.
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