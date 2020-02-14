Amerikan medyası, ABD ile Taliban arasında 7 günlük bir ateşkes anlaşmasına varıldığını bildirdi. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amerikan medyası, ABD ile Taliban arasında 7 günlük bir ateşkes anlaşmasına varıldığını bildirdi. - Son Dakika

Amerikan medyası, ABD ile Taliban arasında 7 günlük bir ateşkes anlaşmasına varıldığını bildirdi.

6 saat önce

Amerikan medyası, ABD ile Taliban arasında 7 günlük bir ateşkes anlaşmasına varıldığını bildirdi.

Amerikan medyası, ABD ile Taliban arasında 7 günlük bir ateşkes anlaşmasına varıldığını bildirdi., System.String[]

Amerikan medyası, ABD ile Taliban arasında 7 günlük bir ateşkes anlaşmasına varıldığını bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 08:22 Kaynak: AA
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Son Dakika

Son dakika: ABD ve Taliban ateşkes anlaşmasına vardı
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