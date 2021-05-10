Amerikan medyası Mescid-i Aksa'daki olaylara "saldırı" yerine "çatışma" demeyi tercih etti - Son Dakika

Amerikan medyası Mescid-i Aksa'daki olaylara "saldırı" yerine "çatışma" demeyi tercih etti

10.05.2021 17:59
Amerikan medyası Mescid-i Aksa'daki olaylara

Amerikan basını, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate ses bombaları, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle müdahalesini "saldırı" yerine "çatışma" olarak adlandırmayı tercih etti.

Amerikan basını, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate ses bombaları, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle müdahalesini "saldırı" yerine "çatışma" olarak adlandırmayı tercih etti.

New York Times, hafta sonu Mescid-i Aksa'da yaşanan olayları aktardığı haberinin başlığında," Kudüs'te tansiyon yükselirken, yüzlerce kişi Mescid-i Aksa'daki çatışmalarda yaralandı." ifadesini kullandı.

Haberin giriş bölümünde İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandığı belirtilse de bunun karşılığında Filistinlilerin de "polise atmak için taş stoğu yaptığı" ifade edildi.

Haberde, yaralanan ya da polisin saldırılarının hedefi olan kişilerin namaz kılan Müslümanlar olduğunun belirtilmemesi dikkatlerden kaçmadı.

Washington Post gazetesi, olaylara ilişkin yaptığı haberinde "Tartışmalı Kudüs Günü'nde İsrailli ve Filistinliler arasında çatışma çıktı" başlığını kullandı.

Haber metninde ise Mescid-i Aksa için Yahudilerin kullandığı "Tapınak Tepesi" ifadesini kullanan Washington Post, bölgede sabaha karşı çıkan olaylarda hem Müslüman hem de aşırı sağcı Yahudi İsraillilerin yaralandığını yazdı.

Haberde, İsrail polisinin namaz kılan Müslümanlara yönelik müdahalesine ilişkin detay yer almadı.

Wall Street Journal ve AP de "çatışma" dedi

Wall Street Journal gazetesi de söz konusu olaylar için "Kudüs Günü yürüyüşü öncesi Filistinliler ve İsrail polisi çatıştı" ifadesini kullandı.

Haberde, İsrail polisinin Filistinlerin kendilerine taş atması sonucu, namaz kılan Müslümanlara Mescid-i Aksa'nın içinde müdahale ettiği ifade edildi.

Associated Press (AP) haber ajansı da olaylara ilişkin servis ettiği haberinde, "İsrail polisi ve Filistinliler, Kudüs'teki kutsal bölgede çatıştı" başlığını kullandı.

AP de haberinde İsrail polisinin, namaz kılan Müslümanlara müdahalesinden bahsetmekten kaçınırken, İsrailli yetkililerin "daha fazla çatışmayı engellemek için Kudüs Günü yürüyüşünü iptal ettiği" belirtildi.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesi

Sabah namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa'nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi. Filistinliler, gösterinin sonrasında fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutmaya başladı. Harem-i Şerif'in bazı noktalarına barikatlar kuran Filistinliler, buradan ayrılmayacaklarını dile getirerek, sık sık "Canımız, kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.

Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti. Polisin dört saatlik sert müdahalesinin ardından Mescid-i Aksa'dan çekildiği bildirildi.

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, Harem-i Şerif'in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısında bulundu.

Çatışma, Saldırı, İsrail, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amerikan medyası Mescid-i Aksa'daki olaylara 'saldırı' yerine 'çatışma' demeyi tercih etti - Son Dakika


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