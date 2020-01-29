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Amerikan medyası Trump'ın 'barış planı' için ne dedi?
21 dakika önce
Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak nitelediği plana dünya çapında tepki yağmaya devam ederken, barış planının açıklanması Trump'ın azil süreci devam etmesine rağmen Amerikan basınında da gündem oldu.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İsrail- Filistin sorununa çözüm olarak sunduğu "barış planı" Amerikan medyasında geniş yer buldu.
Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak nitelediği plana dünya çapında tepki yağmaya devam ederken, barış planının açıklanması Trump'ın azil süreci devam etmesine rağmen Amerikan basınında da gündem oldu.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:01
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