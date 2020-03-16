Amerikan merkez bankası Federal Reserve'den ikinci faiz indirimİ

ABD Merkez Bankası (Fed), yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkisini hafifletmek için 17-18 Mart'taki Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesi ikinci kez faiz indirdi ve politika



faizini yüzde 0-0,25 aralığına çekti.