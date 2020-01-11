Amerikan ordusu için sahada kullanılacak robot savaşçılar üretilecek - Son Dakika
Son Dakika Dünya Amerikan ordusu için sahada kullanılacak robot savaşçılar üretilecek - Son Dakika Dünya

Amerikan ordusu için sahada kullanılacak robot savaşçılar üretilecek

11 dakika önce

Amerikan ordusu için sahada kullanılacak robot savaşçılar üretilecek

Amerikan ordusu için sahada kullanılacak robot savaşçılar üretilecek, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ordusu savaş alanlarında görev alacak yeni nesil robot savaşçıların üretimini yapacak firmaları belirledi. Hafif ve orta ölçekli robot savaşçıların prototip üretimini QinetiQ North ile Textron üstlenecek.


Anlaşma kapsamında dört hafif ve dört orta ölçekli tank benzeri robotik savaşçılar üretilecek. Üretilecek prototipler, insansız robotların savaş bölgelerinde kullanımı için ordu bünyesine entegre edilmesi amacıyla denenecek. Robotların 2021 yılında deneneceği bildirildi.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 01:22 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran füzeyle düşürülen Ukrayna uçağının kara kutusunu Fransa'ya gönderiyor
Milyarder Elon Musk baba mı oluyor! Kız arkadaşından çırılçıplak poz Yetişkin film yıldızı erkeklerin en çok merak ettiği soruyu yanıtladı Son dakika: ABD, Irak'ın "Askerlerinizi çekin" talebini reddetti

Son Dakika Haberleri
13:25 Umman Sultanı Kabus bin Said 79 yaşında öldü - Son Dakika Haber
13:24 MHP MYK, MDK, Milletvekilleri ve İl Başkanları Ortak Toplantısı başladı - Son Dakika Haber
13:22 Amerikan ordusu için sahada kullanılacak robot savaşçılar üretilecek - Son Dakika Haber
13:20 Yurt dışına genetik tetkik amaçlı numune gönderme yetkisi sadece ruhsatlı merkezlerde olacak - Son Dakika Haber
13:08 İzmir'de yanmış ceset bulundu - Son Dakika Haber
12:46 Süleymani'nin ölümüne ağlayan Hamaney'e bir darbe de Twitter'dan! - Son Dakika Haber
12:04 Son dakika: ABD, Irak'ın "Askerlerinizi çekin" talebini reddetti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2020 13:34:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Amerikan ordusu için sahada kullanılacak robot savaşçılar üretilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]