Amerikan pamuğu online etkinlikte Türkiye'ye tanıtılacak - Son Dakika

Amerikan pamuğu online etkinlikte Türkiye'ye tanıtılacak

16.11.2020 09:17
Amerikan pamuğu online etkinlikte Türkiye'ye tanıtılacak, System.String[]

AMERİKAN pamuğunu tanıtmak için Cotton Council International'ın (CCI) ticari markası Cotton USA tarafından düzenlenen Pamuk Günü etkinliği bu kez Türkiye için düzenlenecek.

AMERİKAN pamuğunu tanıtmak için Cotton Council International'ın (CCI) ticari markası Cotton USA tarafından düzenlenen Pamuk Günü etkinliği bu kez Türkiye için düzenlenecek. Online olarak gerçekleştirilecek etkinlik, katılımcılarını 17 Kasım'da ağırlayacak.

Amerikan pamuk endüstrisini temsil eden ticaret birliği Cotton Council International (CCI), Cotton USA ticari markası ile dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde pamuk tedarik zincirini bir araya getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Pamuk Günü adlı etkinliklere ev sahipliği yapan Cotton USA'in sıradaki durağı ise Türkiye olacak. Cotton USA, Amerikan pamuğunu Türkiye'de tanıtmak için 17 Kasım'da online Pamuk Günü düzenleyecek. Sanal bir platform üzerinden yapılacak etkinlikle ABD pamuk lifi tüccarları ve kooperatifleri ile Türkiye'den iplik işletmeleri, kumaş üreticileri, hazır giyim üreticileri, perakendeciler ve markalar bir araya gelecek.

TÜRKİYE'NİN KATILDIĞI İLK PAMUK GÜNÜ OLACAK

Koronavirüs salgını nedeniyle online olarak düzenlenecek etkinlik, hem Cotton USA hem de Türkiye için ilkleri de beraberinde getirecek. 17 Kasım'daki etkinlik Cotton USA'in Türkiye'de düzenlediği ilk online Pamuk Günü olacak. Etkinlikte CCI'ın üst düzey yöneticilerinin sunumları ve ardından soru-cevap bölümü yer alırken, katılımcılar da pamukta sürdürülebilirlik, son teknolojiler ve salgın sonrası perakende sektörünün durumu gibi konularda bilgilenme fırsatı bulacak.

PAMUĞUN DEĞERİNİ EN İYİ TÜRKİYE BİLİYOR

Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak Amerikan pamuk elyafını ve imal edilen pamuk ürünlerini dünyaya tanıttıklarını ve 60 yıldır bu alanda faaliyet gösterdiklerini söyleyen Cotton Council International Türkiye temsilcisi Nezihi Aslankeser, "ABD pamuk sektörüne karlılık sağlayan, lif, iplik ve diğer pamuklu ürünlerin ihracatındaki büyümeyi artıran katma değerli getiri sürecini en iyi şekilde yönetmeyi amaçlıyoruz. Türkiye gibi sanayisi pamuk ile başlayan ve dolayısıyla pamuğun değerini çok iyi bilen bir ülke ile yapacağımız her türlü iş birliği ise bizler için çok kıymetli. Düzenleyeceğimiz ilk online Pamuk Günü'nde de Amerikan pamuğunu Türkiye'ye tanıtacağımız için heyecan duyuyor, her iki ülkenin de karşılıklı fayda sağlayacağı iş fırsatları yakalayacağına inanıyoruz" dedi.


Amerikan pamuğu online etkinlikte Türkiye'ye tanıtılacak

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Amerikan pamuğu online etkinlikte Türkiye'ye tanıtılacak - Son Dakika


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