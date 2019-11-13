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Amerikan People dergisi, oyuncu ve şarkıcı John Legend'ı 'hayattaki en seksi erkek' seçti
7 saat önce
ABD’de yayınlanan haftalık magazin dergisi "People", ünlü oyuncu ve şarkıcı John Legend’ı "hayattaki en seksi erkek" seçti.
ABD'de yayımlanan haftalık magazin dergisi "People", ünlü oyuncu ve şarkıcı John Legend'ı hayattaki en seksi erkek seçti.
Ünlü oyuncu ve şarkıcı, hem ekran hem de sahnedeki başarısıyla Emmy, Grammy, Oscar ve Tony ödüllerinin dördünü birden alma başarısı gösteren ilk siyahi erkek olarak biliniyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 06:16
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