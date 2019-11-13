Son Dakika Haberleri: Amerikan People dergisi, oyuncu ve şarkıcı John Legend'ı 'hayattaki en seksi erkek' seçti
Son Dakika Dünya Amerikan People dergisi, oyuncu ve şarkıcı John Legend'ı 'hayattaki en seksi erkek' seçti - Son Dakika Dünya

Amerikan People dergisi, oyuncu ve şarkıcı John Legend'ı 'hayattaki en seksi erkek' seçti

7 saat önce

ABD’de yayınlanan haftalık magazin dergisi "People", ünlü oyuncu ve şarkıcı John Legend’ı "hayattaki en seksi erkek" seçti.

Amerikan People dergisi, oyuncu ve şarkıcı John Legend'ı 'hayattaki en seksi erkek' seçti, System.String[]

ABD'de yayımlanan haftalık magazin dergisi "People", ünlü oyuncu ve şarkıcı John Legend'ı hayattaki en seksi erkek seçti.


Ünlü oyuncu ve şarkıcı, hem ekran hem de sahnedeki başarısıyla Emmy, Grammy, Oscar ve Tony ödüllerinin dördünü birden alma başarısı gösteren ilk siyahi erkek olarak biliniyor.

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Amerika Birleşik Devletleri, John Legend, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 06:16 
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