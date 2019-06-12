Son Dakika Haberleri: Amerikan pitbulları bisikletli gencin yüzünü parçaladı
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Amerikan pitbulları bisikletli gencin yüzünü parçaladı

4 saat önce

POLİSTEN edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki bir genç 2 köpeğiyle kalabalık caddeye gezmeye çıktı.

Amerikan pitbulları bisikletli gencin yüzünü parçaladı, System.String[]
POLİSTEN edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki bir genç 2 köpeğiyle kalabalık caddeye gezmeye çıktı. Köpeklerine tasma takmayan genç, iki köpeğin ağızlıklarını da çıkardı. Başı boş gezen 2 köpek bisikletlle gezen bir gence saldırdı. Bir anda köpeklerin saldırısıyla yere düşen gencin yüzü parçaladı. Köpeklerin sahibi gencin, yere düşen genci yanından köpekleri uzaklaştırmaya çalıştığı ama kurtaramadığı söylendi. Olay yerine ilk yardım ekipleri ve polis çağrıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yüzü parçalanan genç yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı. Polis iki saldırgan köpeğe el koydu. Yasalara göre tasmalı ve ağızlık takılması zorunlu köpeklere tasma takmadığı ve bir kişinin ağır yaralanmasına yol açtığı için 16 yaşındaki kişi hakkında savcılık soruşturma başlattı.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:43 
Polis, Güncel
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