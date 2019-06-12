Amerikan pitbulları bisikletli gencin yüzünü parçaladı
4 saat önce
POLİSTEN edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki bir genç 2 köpeğiyle kalabalık caddeye gezmeye çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:43
POLİSTEN edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki bir genç 2 köpeğiyle kalabalık caddeye gezmeye çıktı. Köpeklerine tasma takmayan genç, iki köpeğin ağızlıklarını da çıkardı. Başı boş gezen 2 köpek bisikletlle gezen bir gence saldırdı. Bir anda köpeklerin saldırısıyla yere düşen gencin yüzü parçaladı. Köpeklerin sahibi gencin, yere düşen genci yanından köpekleri uzaklaştırmaya çalıştığı ama kurtaramadığı söylendi. Olay yerine ilk yardım ekipleri ve polis çağrıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yüzü parçalanan genç yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı. Polis
iki saldırgan köpeğe el koydu. Yasalara göre tasmalı ve ağızlık takılması zorunlu köpeklere tasma takmadığı ve bir kişinin ağır yaralanmasına yol açtığı için 16 yaşındaki kişi hakkında savcılık soruşturma başlattı.
Babasından kalan atölyeyi kazan vatandaş 4 metre derinlikte tarihi taş buldu
Adliye çıkışında davalık olan iki grup arasındaki bıçaklı sopalı kavga kamerada
Polis, alıcı gibi davranarak kaçakçıları kıskıvrak yakaladı
Bıçağını çeken üvey baba, 5 yaşındaki oğlunu kendine siper etti! O anlar kamerada