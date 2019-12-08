Amerikan Samoası'nda kızamık salgını ilan edildi, eğitime ara verildi

Güney Pasifik'te yer alan Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı özerk bölge Amerikan Samoası'nda, kızamık salgını ilan edilerek, pazartesinden itibaren eğitime ara verildi.



Amerikan Samoası Sağlık Müdürlüğü yetkilisi Dr. Aifili John Tufa, televizyondan yaptığı açıklamada, Hawaii'ye gönderilen testlerin pozitif çıktığını belirterek, 'bölgede kızamık salgını yaşandığı ve bu neden acil durum halinde oldukları' bilgisini verdi.