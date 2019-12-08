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Amerikan Samoası'nda kızamık salgını ilan edildi, eğitime ara verildi
6 saat önce
Güney Pasifik'te yer alan Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı Amerikan Samoası özerk bölgesinde kızamık salgını ilan edildi. Pazartesinden itibaren eğitime ara verilirken açık havada düzenlenecek toplantılar yasaklandı
Güney Pasifik'te yer alan Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı özerk bölge Amerikan Samoası'nda, kızamık salgını ilan edilerek, pazartesinden itibaren eğitime ara verildi.
Amerikan Samoası Sağlık Müdürlüğü yetkilisi Dr. Aifili John Tufa, televizyondan yaptığı açıklamada, Hawaii'ye gönderilen testlerin pozitif çıktığını belirterek, 'bölgede kızamık salgını yaşandığı ve bu neden acil durum halinde oldukları' bilgisini verdi.
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 07:59
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