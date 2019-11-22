Son Dakika Haberleri: Amerikan savaş gemileri Güney Çin Denizi'nde
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Amerikan savaş gemileri Güney Çin Denizi'nde

6 saat önce

Amerikan donanmasına ait savaş gemilerinin, Güney Çin Denizinde, Pekin’in hak iddia ettiği adalara yakın bir bölgede seyretmesi iki ülke arasındaki gerginliğin yine artmasına yol açtı.

Amerikan savaş gemileri Güney Çin Denizi'nde, System.String[]

Amerikan donanmasına ait savaş gemilerinin, Güney Çin Denizinde, Pekin'in hak iddia ettiği adalara yakın bir bölgede seyretmesi iki ülke arasındaki gerginliğin yine artmasına yol açtı.


Çin, Pekin'in hak iddia ettiği adaların yakınında iki Amerikan savaş gemisinin seyretmesini "provokasyon" olarak niteledi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 04:34 
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