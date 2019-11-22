Amerikan savaş gemileri Güney Çin Denizi'nde

Amerikan donanmasına ait savaş gemilerinin, Güney Çin Denizinde, Pekin'in hak iddia ettiği adalara yakın bir bölgede seyretmesi iki ülke arasındaki gerginliğin yine artmasına yol açtı.



Çin, Pekin'in hak iddia ettiği adaların yakınında iki Amerikan savaş gemisinin seyretmesini "provokasyon" olarak niteledi.