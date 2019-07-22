Son Dakika Haberleri: Amerikan savaş gemisi Çanakkale Boğaz'ndan geçti
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Amerikan savaş gemisi Çanakkale Boğaz'ndan geçti

1 saat önce

Çanakkale Boğazı'ndan geçen ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 8 borda numaralı 'USNS Yuma' adlı savaş gemisi, Ege Denizi'ne yol aldı.

Amerikan savaş gemisi Çanakkale Boğaz'ndan geçti, System.String[]
Çanakkale Boğazı'ndan geçen ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 8 borda numaralı 'USNS Yuma' adlı savaş gemisi, Ege Denizi'ne yol aldı.

Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan ABD Donanması'na ait 103 metre uzunluğundaki transfer gemisi 'USNS Yuma',Çanakkale'den geçiş yaptı. ABD savaş gemisine, 1 Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti 36 millik Çanakkale boğaz geçişi sonrası savaş gemisi Ege Denizine çıkış yaptı. - ÇANAKKALE
Amerika Birleşik Devletleri, Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:52 Kaynak: İHA
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